La concurrence : même les Chinois ont peur

Le Skoda Elroq City 50, qui a droit au bonus écolo, affronte une concurrence directe très pauvre si on considère les SUV moyens de moins de 36 620 € (le prix de l’Elroq 60 Element). À volume utile comparable, on trouve que le MGS5 EV. À 32 490 €, sa version confort est mieux dotée mais se contente d’une batterie de 49 kWh et se voit interdit de bonus. Idem pour l’anecdotique Vinfast VF6 (dès 33 990 €), uniquement achetable à Aix-en-Provence, et le performant Lynk&Co 02 (272 ch, 35 990 €). Tous les autres rivaux sont soit plus chers soit moins logeables. Pour mémoire, en France, Peugeot oppose son E-2008 moins spacieux et puissant (156 ch pour 54 kWh), mais plus cher (38 000 €). Renault avance son Scenic 170 ch, bien plus onéreux que le tchèque (41 990 €) même si batterie 60 kWh est plus importante. On peut aussi sacrifier l’espace et lorgner du côté de la R4 (150 ch/52 kWh) pour 33 490 €. Chez Hyundai, la Kona 48 kWh (156 ch) débute à 36 850 €, contre 37 150 € à la Mini Countryman 204 ch (64,6 kWh).

À retenir : il y a moins bien… mais c’est plus cher !

Proposé à un prix canon, le Skoda Elroq City 50 soigne étonnamment bien son comportement routier, offre un espace conséquent à ses passagers qui profitent d’une bonne finition et d’aspects pratiques nombreux, ne consomme pas trop, et se targue d’une autonomie acceptable tout en rechargeant sa batterie suffisamment vite par rapport à la concurrence. Enfin, s’il se passe de GPS, le Skoda compense avec sa réplication de smartphone, sa dotation étant par ailleurs suffisante. Alors, que lui reprocher ? Essentiellement, une suspension nettement trop ferme et l’impossibilité d’une conduite autonome de niveau 2 pour les geeks. En l’état, cet Elroq constitue une offre incontournable par son aspect hyper-rationnel pour une famille souhaitant un véhicule électrique polyvalent à prix plancher.

Caradisiac a aimé