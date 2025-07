Version spécifique, dotée d’un moteur 170 ch et d’une batterie 52 kWh qu’on ne retrouve sur aucune autre, la City 50 est correctement fournie. En effet, elle comprend l’écran multifonction de 13 pouces, le Digital Cockpit configurable de 5,3 pouces, la clim auto (monozone), la sono à 8 HP, la réplication de smartphone sans fil, la caméra de recul, les jantes alliage de 19, les projecteurs à LED, le détecteur d’angles morts, le chargeur embarqué de 11 kW, voire les capteurs de pluie et de luminosité. Outre la peinture métal et l’extension de garantie, deux options sont possibles : le pack Smart (GPS à planificateur d’itinéraire, sièges et volant chauffants, clim bizone, le radar de stationnement avant, les modes de conduite) et le crochet d’attelage.

Le point techno Le Skoda Elroq City 50 se contente des aides légales, mais ne peut se doter du Travel Assist, donc n’a pas droit à la conduite autonome de niveau 2. On ne s’en plaindra pas forcément car cela suppose souvent des intrusions désagréables dans le volant. On aurait toutefois aimé disposer d’un régulateur non pas simple mais actif, doté d’une fonction embouteillage, vu la vocation urbaine de cette version dite City.