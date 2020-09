BMW Série 1 : la marque prépare une 128ti

Dans la gamme Série 1, BMW ne compte pas proposer de M1 au-dessus de la M135i de 306 ch. En revanche, la marque prépare un deuxième modèle musclé, plus accessible, la 128ti. Cette déclinaison reprend le quatre cylindres 2.0 turbo de la M135i, mais la puissance est dégonflée à 265 ch.

Autre différence notable : on oublie la transmission intégrale, la 128ti n'a plus que deux roues motrices. Et si vous avez bien suivi le changement de génération de la Série 1, ce n'est plus une propulsion, c'est maintenant une traction. Ce modèle peut ainsi venir concurrencer la Golf GTi ! Avantage ici : le poids est en baisse, avec 80 kg de moins que la M135i. Pour aider à faire passer la puissance à l'avant, la 128ti aura un différentiel à glissement limité Torsen.

BMW annonce un 0 à 100 km/h réalisé en 6,1 secondes, contre 4,8 secondes pour la M135i. Par rapport à une Série 1 classique, la 128ti est abaissée de 10 mm et profite de réglages spécifiques pour la direction et les suspensions. Côté look, comme le montre ce prototype à peine camouflé, la 128ti reprendra le kit carrosserie de sa grande sœur. Cette nouvelle variante sera disponible en novembre.