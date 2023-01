Bruxelles 2023 - Alfa Romeo Giulia : en toute discrétion

L’Alfa Romeo Giulia vit une carrière trop discrète. Loin derrière les BMW Série 3 ou Peugeot 508, la marque a décidé de faire évoluer sa berline, mais sans dépenser une fortune. Il n’est donc pas question d’une éventuelle version hybride. La face avant reçoit des optiques à la signature lumineuse revue, dans l’esprit de celle du Tonale. L’éclairage adopte par la même occasion la technologie à LED avec une fonction matricielle.

A l’intérieur, le conducteur profitera d’un nouveau combiné d’instrumentation, entièrement numérique sur une dalle de 12,3 pouces. Il peut être paramétré selon trois modes : Evolved, Relax et Hértage. Le premier est assez classique avec un ordinateur de bord, entouré de deux cadrans ronds. Le deuxième affiche que les informations uniquement nécessaires à la conduite et le troisième s’inspire des modèles des années 60 et 70.

Une série Competizione

Ce restylage s’accompagne de mises à jour OTA désormais disponibles en ligne (Over The Air), ainsi que de la fonction « My Remote » pour activer certaines fonctions (ouverture/fermeture des portes, clignotants…) depuis son smartphone. Le certificat NFT fait également son apparition afin de sécuriser les différentes données de la voiture.

Enfin, une nouvelle série spéciale nommée Competizione sera proposée. Basée sur le niveau Veloce avec l’ensemble des moteurs, elle adopte une teinte mate grise, des étriers de frein rouges, des jantes alliage de 21 pouces, un système audio Harman/Kardon ou encore des vitres surteintées.

L’Alfa Romeo Giulia restylée sera vendue à partir du mois de février.