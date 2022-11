Pas d'hybridation pour les Alfa Romeo Giulia et Stelvio

Alfa Romeo vient de lancer sur le marché son Tonale Q4, version hybride rechargeable du nouveau crossover compact italien. Le constructeur place même de gros espoirs dans cette nouvelle version qui va lui permettre de toucher une clientèle plus large et même les flottes d’entreprises grâce à son grammage CO2 sous les 30 g/km, permettant en France (et dans d’autres marchés) d’éviter les taxes sur les sociétés. Les versions restylées de la familiale Giulia et du SUV Stelvio, dévoilées quelques semaines plus tôt, font pourtant l’impasse sur l’électrification et se contentent de classiques motorisations thermiques.

Comme le dit Daniel Guzzafame à nos confrères de Car Expert et comme nous l’a expliqué le patron français de la marque Jean-Philippe Imparato lors de notre interview de la semaine dernière, la marque a tout simplement préféré investir dans d’autres projets que celui de l’électrification de ses Giulia et Stelvio. Il a été jugé trop coûteux de mettre au point un groupe motopropulseur hybride rechargeable avant la fin de carrière des deux modèles, et trop peu efficace de développer des variantes hybrides légères à 48 volts.

Les remplaçants seront 100% électriques

Au lieu de ça donc, Alfa Romeo va plutôt investir dans le développement de remplaçants 100% électriques pour ces deux modèles. Ces remplaçants n’arriveront qu’après 2025 et reposeront sur la plateforme STLA. D’ici là, la Giulia et le Stelvio devront faire avec leurs moteurs thermiques classiques, ce qui les handicapera inévitablement en Europe où il devient de plus en plus difficile de vendre ce genre de modèle.