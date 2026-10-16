L’Alpine A310 Vision stimule-t-elle la fibre patriotique des visiteurs du Mondial de l’Automobile de Paris 2026 ? Au moins un peu, comme on a pu le découvrir au contact de ceux venus sur le stand de la marque pour admirer le concept-car.

L’avis du public semble d’ailleurs particulièrement important pour Alpine, dont la direction plancherait en ce moment même sur les projets futurs et notamment celui de l’élargissement de sa gamme ultra-sportive après l’imminente A110 électrique : deux autres modèles devaient suivre sur la même plateforme technique APP, un cabriolet et une sportive 2+ 2. Des produits potentiellement menacés par le mauvais démarrage commercial du SUV électrique A390.

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D’après Alpine, l’A310 Vision n’annonce pas le design de cette future 2+ 2 et sert simplement à montrer « ce qu’on pourrait faire sur cette plateforme APP » tout en célébrant les 55 ans de l’A310 originelle et les 50 ans de l’A310 V6. Mais selon nos informations, l’enthousiasme des visiteurs et des prospects à son sujet pourrait lui offrir un avenir au-delà du salon.

Voilà pourquoi on était très curieux de demander sur place aux gens leurs impressions sur l’auto. Des hommes et des femmes venues sur le salon et même la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet qui passait par là. On imaginait bien qu’elle n’allait pas dire du mal d’une voiture française, mais elle n’a pas voulu nous dire ce qu’elle préférait entre cette Alpine et les concept-cars de Peugeot…