Philippe Krief possède un CV impressionnant dans l’industrie automobile de prestige. Après des débuts chez Michelin, il a rejoint le groupe Fiat à la fin des 90 avant de travailler sur de très importants projets chez FCA puis Ferrari : la berline Giulia et le Stelvio, par exemple, mais aussi la 458 Speciale considérée encore aujourd’hui comme l’une des meilleures voitures de sport de tous les temps. En 2016, a été nommé à la tête de l’ingénierie et des recherches et développement de la marque au cheval cabré.

Il s’agissait donc d’une recrue importante pour le groupe Renault qui l’a nommé au début de l’année 2023 patron de l’ingénierie et de la performance produit de la marque Alpine, puis PDG de la marque cette même année en remplacement de Laurent Rossi.

Des projets pour battre Ferrari et Lamborghini

Comme nous en discutions avec lui dans le cadre des 24 Heures du Mans 2025, Philippe Krief défendait des projets particulièrement ambitieux chez Alpine auprès de la direction du groupe Renault, assurée alors par Luca de Meo : outre la préparation de la nouvelle A110 de troisième génération 100 % électrique et la mise sur le marché du SUV A390, il reconnaissait plancher sur une authentique supercar hybride à moteur V6 conçue pour attaquer les Lamborghini Revuelto et autres Ferrari SF-90.

Un genre de projet qui n’a pas survécu au départ de Luca de Meo, son remplaçant François Provost ayant sérieusement réduit le nombre des véhicules prévus : outre la suppression du programme d’endurance d’Alpine en WEC, le nouveau directeur général du groupe Renault a aussi exigé l’abandon de tous les projets en-dehors de celui de l’A110 de troisième génération et de son dérivé 2 + 2.

Mais le très mauvais démarrage commercial du SUV A390, doublé de problèmes sur la mise au point de la future A110, a entraîné un changement plus profond de la stratégie d’Alpine désormais moins indépendante car placée sous la supervision de Fabrice Cambolive comme la marque Dacia. Cette décision a finalement provoqué le départ de Philippe Krief, dont la vision pour Alpine n’était semble-t-il plus compatible avec l’approche beaucoup plus frileuse de François Provost (et sans chiffres rassurants sur la rentabilité à court terme à lui opposer).

Il faut que l’A110 électrique réussisse

Alpine réfléchit actuellement à des solutions pour limiter la casse avec le SUV A390, dont le rythme de production au sein de l’usine de Dieppe a dû être réduit à 7 voitures par jour contre 30 exemplaires au début (et 50 selon les projets initiaux une fois la montée en cadence effectuée). On parle notamment d’une nouvelle version d’entrée de gamme de ce SUV dont les qualités dynamiques remarquables ne suffisent visiblement pas à convaincre la clientèle à cause de capacités de charge rapide jugées comme trop décevantes par rapport à la concurrence premium.

D’après les journalistes des Echos, la directrice des opérations Caroline Lorenzi reprend le poste de Philippe Krief par intérim en attendant la nomination d’un successeur. La marque aura en tout cas bien besoin d’un succès pour sa nouvelle A110 électrique, qui arrivera sur le marché en même temps que le Porsche Boxster/Cayman 100 % électrique. Un grand pas dans l’inconnu pour ces deux marques qui vont proposer des voitures de sport électriques pour la première fois de leurs histoires respectives.

Dans l’histoire du groupe Renault, la marque Alpine avait été supprimée une première fois en 1995, faute de ventes suffisantes. Après un vrai succès d’estime entre 2018 et 2026 avec l’A110 de seconde génération, unanimement décrite comme une voiture de sport extraordinaire et écoulée à 30 000 exemplaires, la division sportive du groupe Renault se retrouve à nouveau en délicatesse.