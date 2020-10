C3 : le guide d'achat de la Citroën la plus vendue - Salon de l'auto Caradisiac

Elle est moins "médiatique" que ses rivales Renault Clio ou Peugeot 208, c'est un fait, mais la Citroën C3 n'en fait pas moins discrètement son bonhomme de chemin. Et figure régulièrement sur le podium des ventes de voitures neuves en France, où elle monte parfois même sur la deuxième marche. Ce n'est donc pas n'importe qui que nous recevons pour le salon Caradisiac, qui a lieu, vous allez le voir, dans un ensemble architectural d'exception, le dernier hangar à ballons dirigeables encore debout, datant de 1916, et classé monument historique.

Monument historique, la Citroën C3 ne le deviendra peut-être pas, mais elle est en tout cas la meilleure vente de Citroën, et de loin, devant le C3 Aircross et le C5 Aircross.

Citadine polyvalente, unanimement reconnue comme la plus confortable des quatre représentantes françaises (si on compte la DS 3), elle est aussi celle qui a le style le plus rond et jovial, depuis déjà la toute première génération de 2002. Cette dernière génération se distingue par ses possibilités de personnalisation et ses fameux "airbumps" sur les portières, qui permettent de protéger la carrosserie. Elle est aussi la première Citroën a se dote d'une dash-cam (ConnectedCAM), qui permet d'enregistrer une séquence vidéo en cas d'accident, et de prendre des vidéos ou des photos de son parcours.

Son intérieur est assez basique mais bien présenté, et personnalisable également. La sellerie est particulièrement confortable.

Dotée de motorisation essence allant de 68 à 110 ch et de diesels entre 75 et 100 ch, elle se vend bien plus avec les motorisations sans-plomb aujourd'hui, et chacun trouvera chaussure à son pied, les petits rouleurs comme les gros.

Restylée en mars 2020, elle adopte un nouveau regard avec une calandre en Y, de nouveaux airbumps plus discrets et un nouvel écran multimédia à effet "glossy", qui ne suffira pas pour faire d'elle la meilleure vente de la catégorie, mais qui lui permettra certainement une belle fin de carrière.

Essai - Citroën C3 BlueHDi 75 (2017): pourquoi le diesel ?

La Citroën C3 est l’une des propositions les plus alléchantes dans une catégorie des citadines en plein renouvellement. Garde-t-elle son pouvoir de séduction avec le moteur diesel d’entrée de gamme ?La nouvelle C3 peut être considérée comme un succès, ainsi qu’en attestent les 200 000 exemplaires écoulés durant ses onze premiers mois de commercialisation. En France, où la citadine aux chevrons se place au sixième rang des ventes globales sur une période courant de janvier à octobre, les motorisations essence se sont taillées du lion en équipant 70% des C3 immatriculées, ce qui illustre parfaitement... > Lire l'essai

Essai – Citroën C3 1,2 PureTech 68 (2017) : que vaut la moins chère des C3 ?

Avec 30 000 immatriculations depuis le début de l'année rien qu'en France, la Citroën C3 de troisième génération s'affiche déjà comme un succès. Mais que vaut la moins chère de ses versions, la 1,2 PureTech 68 ?Ce qui frappe en premier à l'approche de notre modèle d'essai, c'est à quel point elle est dénudée esthétiquement. Étant en finition Live d'entrée de gamme, cette Citroën C3 est en effet dépourvue des élargisseurs d'ailes et des bas de caisse (de série à partir de Feel, le niveau au dessus) ainsi que des fameux Airbumps (en option à partir de Feel, de série sur le haut de gamme Shine) avec lesquels on a l'habitude de la voir. Cela enlève une grande partie... > Lire l'essai

Essai - Citroën C3 1,2 Puretech 110 EAT6 (2017) : figure de proue provisoire

À peine lancée, la Citroën C3 de troisième génération s'est déjà hissée à la quatrième place des meilleures ventes françaises au mois de décembre avec 6 000 immatriculations. Peut-elle venir bousculer les leaders que sont la Renault Clio et la Peugeot 208 en les battant dans leur propre catégorie ? Nous avons cette fois-ci pris le volant de la version 1,2 l Puretech 110, aujourd'hui sa plus puissante motorisation essence et la seule de la gamme à pouvoir recevoir la boîte automatique EAT6.La Citroën C3 WRC a été dévoilée officiellement juste avant Noël et sa fiche technique laisse rêveur, avec un quatre-cylindres 1,6 l Turbo de 380 ch, une boîte séquentielle à six rapports et une transmission intégrale. > Lire l'essai

Essai - Citroën C3 BlueHdi 100 : la plus confortable du marché

La nouvelle C3 affiche de grosses ambitions. Design moderne, habitacle soigné et technologie à jour. Tout est réuni pour revenir sur le podium. Si la clientèle mise davantage sur l’essence, le diesel restera, pour quelque temps encore, prisé par les gros rouleurs. La version BlueHdi 100 est-elle à la hauteur ?Fraîchement renouvelée, la nouvelle C3 ne compte plus jouer les figurants sur le marché des polyvalentes. La française bâtie sur une plateforme de Peugeot 208, a troqué ses lignes rondouillardes pour un design « techno » façon C4 Picasso et Cactus. Elle en reprend le faciès avec une signature à double étage, les fameux « airbumps »... > Lire l'essai

Essai vidéo - Citroën C3 2016 : enfin compétitive

Toujours devancée au niveau des ventes par les Renault Clio et Peugeot 208, la Citroën C3 se renouvelle aujourd’hui avec l’ambition de pouvoir enfin faire de l'ombre à ces deux références. Alors, possible ou non ?Lancée en 2002, la C3 est un modèle essentiel pour Citroën. Depuis ses débuts, il s’en est écoulé plus de 3,5 millions d’exemplaires et elle est devenue le modèle de la marque le plus vendu. Apparue en 2009, la seconde génération de Citroën C3 s’est très vite imposée comme une valeur sûre du segment des citadines. > Lire l'essai

Que vaut la Citroën C3 en occasion ?

Vu sa position dans le top des ventes en neuf, il n'est pas étonnant de retrouver la Citroën C3 parmi les meilleures ventes en occasion. Aujourd'hui, le choix en seconde main est très vaste, et les cotes assez basses, du fait d'une part que les prix en neuf sont fortement remisés, et du manque de cote d'amour du modèle face aux plus sexy Clio et 208.

LA CITROEN C3 EN OCCASION Prix d'une Citroën C3 neuve : de 15 200 € à 22 350 € Prix d'une Citroën C3 en occasion : de 7 490 € à 20 500 € Près de 4 000 annonces de Citroën C3 III d'occasion sur La Centrale. Fiabilité : l'avis de Manuel Cailliot La CItroën C3 se base sur une plateforme de Peugeot 208 et partage avec elle ses moteurs et transmissions. Depuis son lancement, on a constaté une dégradation de la fiabilité avec le temps. SI globalement on ne peut pas parler de catastrophe, il faut tout de même citer des soucis de distribution sur le 1.2 Puretech 110, de pompe à huile et d'encrassement du moteur, ainsi que de climatisation. Pour le coup, ce sont les diesels qui sont les plus fiables, ainsi que les petits Puretech 68 et 82 ch atmosphériques.

