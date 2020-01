Calendrier 2020 - Grandes berlines – Restylage de la Renault Talisman et arrivée des Skoda Octavia et DS9

Janvier

Alfa Romeo Giulia

La belle berline italienne a un peu de mal à trouver son public auprès d’une clientèle qui ne jure que par les berlines allemandes. Dommage, car l’Alfa Romeo Giulia ne manque pas de charme. Afin de relancer ses ventes, la marque italienne lui octroie une petite remise en forme. Ce n’est pas à proprement parler un lifting, les modifications extérieures se limitant à l’arrivée de nouvelles teintes au catalogue. Dans l’habitacle, l’agencement de la console centrale a été revu pour installer une nouvelle molette et le grand écran d’info-divertissement voit son interface évoluer. Plusieurs aides à la conduite s’invitent au passage avec une conduite semi-autonome niveau 2 conjuguant maintien dans la voie, surveillance des angles morts et régulateur adaptatif. Les ingénieurs ont aussi profité de cette remise à niveau pour rendre plus consistante la direction et de régler différemment la suspension pour un (encore) meilleur comportement en virage.

Mars

BMW M3

La nouvelle BMW M3 devrait afficher un style très différent de la précédente génération et adoptera des naseaux de grandes dimensions à l’avant afin de se différencier du reste de la gamme de la BMW Série 3. Toujours en phase de développement, la sportive munichoise disposera d’une transmission intégrale avec essieu avant débrayable. Le six cylindres biturbo présent sous le capot devrait afficher trois niveaux de puissance pour autant de version de la M3 : 480 ch, 500 et 510 ch.

Skoda Octavia

Belle montée en gamme pour la Skoda Octavia qui est exposée actuellement au Salon de Bruxelles. Cette berline affiche une belle allure avec des lignes sobres et anguleuses et dispose désormais de projecteurs d’un seul bloc et non plus coupés en deux comme par le passé. Disponible en berline et en break de taille identique (4,69 m), la Skoda Octavia, quatrième du nom, voit son habitacle entièrement remanié et modernisé. Une planche de bord aérienne avec un grand écran central au-dessus des aérateurs, des matériaux cossus et une finition haut de gamme. La berline tchèque se met au goût du jour et fait le plein d’aides à la conduite et peut disposer aussi de projecteurs à technologie Matrix. Spacieuse, la Skoda Octavia affiche une belle capacité de chargement avec 600 litres (640 litres pour le break) et se dote de nouveaux moteurs comme une motorisation hybride rechargeable de 204 ch, des motorisations essence 110 et 150 ch avec ou sans système Mild hybrid, un 2.0 de 190 ch pour la version 4x4. Il y a aussi du diesel avec le bloc 2.0 TDI de 116 et 150 ch et 200 ch en version 4x4.

Avril

DS9

On devait la voir en 2019, mais elle n’arrivera qu’en 2020. D’elle, on connaît son style grâce à des photos qui circulent sur la toile. On sait que ce sera une grande berline qui reprendra l’ensemble des équipements du DS7 Crossback avec comme originalité, des poignées affleurantes façon DS3 Crossback. Sous son capot on trouvera les moteurs du DS7 Crossback ainsi qu’une motorisation hybride rechargeable de 260 ch environ, tandis que sa plateforme sera celle de la Peugeot 508 l qui est vendue en Chine. C’est précisément le marché chinois qui est la cause du retard de commercialisation de la DS9. PSA n’est pas en bonne posture en Chine, des pertes de 300 millions d’euros en 2018, la fermeture de deux usines et la vente de ses parts dans la joint-venture CAPSA (ChangAn Automobile - PSA) au groupe Baoneng. Le groupe a été obligé de tout faire pour que la marque DS continue d’exister en Chine, mais aussi en Europe. Pour la DS9, il a fini par trouver un deal avec Changan et Baoneng pour assurer la production de cette auto dans l’usine de Shenzen (ex-usine CAPSA).

Mai

Mercedes Classe S

La nouvelle Mercedes Classe S devrait afficher plus d'originalité dans l'habitacle qu’à l’extérieur. La ligne générale du modèle précédent sera ainsi conservée avec des projecteurs plus effilés et des feux arrière en deux parties. À bord, la console centrale sera entièrement occupée par une dalle numérique. Un très grand écran tactile qui reprendra l’ensemble des commandes de la berline allemande. Une commande vocale (Hey Mercedes) perfectionnée suffira à faire fonctionner l’auto sans avoir besoin de fouiller dans les menus de l’interface. La conduite autonome devrait être au programme de cette auto qui recevra des motorisations remaniées. À noter qu’il y aura bien un V12 sous le capot de la nouvelle Classe S, cette motorisation pourrait équiper la très luxueuse version Maybach.

Juin

Opel Insignia Grand Sport

L’Opel Insignia en berline (Grand Sport) comme en break (Sports Tourer)passe par la case restylage. La berline née en 2017 s’offre un lifting discret. Il concerne surtout la calandre où des joncs chromés font leur apparition de part et d’autre du logo. Ces éléments chromés sont prolongés dans la partie basse des projecteurs par une signature à LED. Le bouclier est redessiné et l’entourage des antibrouillards (désormais ronds et non plus horizontaux) est d’inspiration nouvelle Opel Corsa. Les sorties d’échappement sont aussi remaniées et affichent une forme en parallélogramme. L’éclairage matriciel à LED de la berline progresse en adoptant 84 modules lumineux contre 16 auparavant. Cela permet d’affiner et de rendre plus performant le faisceau lumineux de l’Opel Insignia qui est entièrement automatisé. La berline de la marque au blitz fait aussi le plein d’aides à la conduite. Quant au mobilier de l'habitacle de l’Opel Insignia, il n’évolue pas. Néanmoins, le vaisseau amiral de la gamme Opel fait le plein d’aides à la conduite : caméra de recul numérique, alerte de trafic transversal arrière, alerte anticollision avant avec freinage automatique d’urgence et détection des piétons, assistance au maintien de voie, alerte d’angle mort latéral, infos routières en temps réel, mise à jour des cartes en ligne, navigation prédictive, etc. De plus, l’interface de l’écran d’info-divertissement a été modernisée. Au Salon de Bruxelles, Opel a présenté la version GSI des Opel Insignia Grand Sport et Sports Tourer à bloc 2.0 turbo essence de 230 ch et transmission intégrale Twinster.

Septembre

Renault Talisman

C’est l’heure du restylage qui sonne pour la Renault Talisman. Les différences esthétiques devraient être peu nombreuses et concerneront surtout les projecteurs qui adopteront une nouvelle technologie matricielle à LED (sur les finitions haut de gamme ou en option), le bas de bouclier sera aussi remanié avec une prise d’air centrale plus large, des antibrouillards repositionnés… Un effort portera particulièrement sur la finition du véhicule, avec l’aide de matériaux plus haut de gamme, d’assemblages soignés, la Talisman devrait se mettre à niveau de la concurrence allemande. Elle devrait compléter sa dotation technologique avec les systèmes high-tech apparus dernièrement sur la Renault Clio 5 et une nouvelle interface plus intuitive. Les motorisations de l’actuelle Renault Talisman devraient être reprises sur la version restylée.