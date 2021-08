Camping-car : Renault dévoile le Trafic SpaceNomad

Impossible de passer à côté de la tendance du camping-car. Mais sur ce marché, la nouvelle star est le van aménagé, plus pratique et moins cher. Les constructeurs veulent donc en profiter. Et pas uniquement pour fournir la base. Ils veulent en profiter en direct !

Renault vient ainsi de dévoiler le Trafic SpaceNomad. Pour rappel, le Losange avait déjà dans son offre le Trafic Escapade, doté d'une banquette qui se convertit en lit deux places (et qui existe toujours). Le SpaceNomad a une conception plus poussée, celle d'un van. Pour cela, le Losange s'est associé au camping-cariste français Pilote. Le véhicule sera produit dans l'usine de Renault à Sandouville.

Ce Trafic propose ainsi quatre couchages grâce à la présence d'un toit relevable. Celui-ci cache un lit de 120x200 cm. À bord, la banquette arrière se transforme en lit de 124x188 cm. Le véhicule a les équipements incontournables des vans, à commencer par une cuisine équipée. Elle comporte un réchaud avec deux feux, un évier à robinet intégré et un réfrigérateur (49 litres). On trouve aussi une table autonome, pour l'intérieur et l'extérieur. Il y a également une douchette extérieure.

Le SpaceNomad existe en deux longueurs, avec quatre ou cinq places. Les sièges avant se retournent vers l'espace de vie. Celui-ci profite d'un éclairage 100 % LED. L'habitacle est bien sûr isolé, chauffé et doté de stores.

Ce Trafic sera proposé avec des moteurs diesel de 110 à 170 ch, avec boîte manuelle ou automatique. Lancé en avant-première en Suisse, il arrivera en France début 2022.