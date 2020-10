Carlos Ghosn : un autre documentaire et une série sur sa vie annoncés

"Son histoire finira peut-être par faire l'objet d'un film ou d'une série", c'est ainsi que Florent Ferrière débutait son article annonçant la diffusion sur France 5 du documentaire "L'ascension et la chute de Carlos Ghosn" début septembre et il a eu le nez creux parce qu'un second documentaire mais aussi une mini-série sont en projet.

C'est Alef One, la société de production française dont Jacques Arthur Essebag, animateur et producteur, est l'un des cofondateurs, qui s'est en effet associé avec le groupe télévisuel saoudien MBC pour retranscrire en image la vie rocambolesque de l'ancien patron de l'Alliance Renault/Nissan, l'annonçant officiellement ce lundi.

Nora Melhli, l'autre cofondatrice de Alef One qui a déjà produit notamment Pepe Carvalho, Colette, Bel Ami, L’Affaire Villemin, The Medici, Riviera, Britannia ou encore Tin Star, se chargera de chapeauter les deux projets qui contiendront des contributions exclusives de Carlos Ghosn mais aussi de sa femme, Carole.

Et il y a de quoi alimenter plusieurs épisodes, depuis son ascension qui l'a amené jusqu'à la marche la plus haute du groupe Renault/Nissan où il est respecté et craint, jusqu'à la chute vertigineuse qui a suivi, débutant avec des accusations de malversations financières suivies d'une incarcération au Japon et d'une évasion spectaculaire en direction du Liban : tous les ingrédients sont là.

Dirigé par l'anglais Nick Green, le tournage du documentaire en trois parties de 45 minutes a déjà débuté depuis presque un mois à Beyrouth, au Liban, et continuera en France, au Japon puis aux États-Unis. De son côté, la mini-série, qui comptera six épisodes d'une heure, attendra l'année prochaine. Le scenario a été confié à une pointure, l'américain Mark Goffman, que l'on retrouve aux génériques d'épisodes de The West Wing, New York : Unité Spéciale, Elementary, Sleepy Hollow ou encore, plus récemment, Umbrella Academy. La réalisation, quant à elle, sera du ressort de Charlotte Brändström, elle aussi très loin d'être une inconnue puisqu'ayant notamment à son actif des épisodes de Grey's Anatomy, Outlander, Madam Secretary et The Witcher.

On ne sait cependant pas encore quel acteur incarnera Carlos Ghosn.