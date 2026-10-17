"Cette caisse elle claque", le public craque pour la R8 Gordini
Entre nostalgie assumée et modernité affirmée, le concept-car R8 Gordini est présenté pour la première fois au public au Mondial de l'auto. Nous sommes allés recueillir les impressions des visiteurs sur le stand Renault.
Avec sa teinte bleue emblématique, ses bandes blanches et ses phares ronds, la réinterprétation moderne de la R8 Gordini séduit immédiatement les passionnés comme les curieux. Beaucoup y voient une réussite esthétique : "la voiture conserve la silhouette dynamique et agressive des modèles de course d'antan tout en adoptant des lignes adoucies et contemporaines qui répondent aux standards actuels" nous explique une fan de Renault.
Pour les nostalgiques, ce concept réveille d'excellents souvenirs d'enfance ou de jeunesse, certains se remémorant la voiture de leur père, tandis que d'autres saluent le travail sur la planche de bord et l'intégration réussie des éléments néo-rétro. "Le patrimoine c'est ce qu'ils ont de plus par rapport aux Chinois et si en plus c'est aussi bien réussi que ça". Cette stratégie de piocher dans son héritage permet d'ailleurs à Renault de se démarquer nettement face à la concurrence internationale.
Si quelques puristes et passionnés de mécanique regrettent la disparition des blocs thermiques et rêvent d'un moteur essence pour une telle sportive, la majorité des visiteurs s'accorde à dire que l'électrique constitue l'évolution naturelle et nécessaire pour ancrer le véhicule dans son époque."Il faut être dans la modernité, il faut un moteur électrique pour cette élégante voiture", affirme une dame en compagnie de son mari.
L'esthétique particulièrement réussie de ce concept parvient d'ailleurs à convaincre les plus sceptiques de se tourner vers l'électrique. Dans l'ensemble, le public espère vivement voir cette étude de style dépasser le simple statut de démonstrateur pour fouler un jour nos routes.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération