Classe A, le guide d'achat de la Mercedes la plus vendue - Salon de l'auto Caradisiac

La Classe A existe depuis de nombreuses années (1997), mais c’est bel et bien la troisième génération, qui a marqué un tournant en abandonnant la forme de monospace pour redevenir une berline. Un changement de cap qui a permis à la marque de rajeunir considérablement sa clientèle.

La quatrième génération apparue en 2018 reste dans la lignée de la précédente, tout en y apportant des évolutions esthétiques notoires avec sous certains angles des ressemblances avec la grande routière, la CLS.

Ainsi, les dimensions augmentent de façon significative avec un accroissement de 13 cm en longueur tandis que son empattement s'étire de 3 cm.

Tout cela au bénéfice de l’habitabilité. Dans ce domaine, la Classe A progresse, c’est une certitude mais elle est loin de s’imposer comme une référence de la catégorie que ce soit pour l’espace arrière ou le volume de chargement avec 370 litres.

C’est toutefois dans l’habitacle que la Classe A finit de séduire avec une planche de bord qui a été complètement repensée et fait la part belle au numérique. La compacte de Mercedes impressionne avec une double dalle numérique tactile intégralement paramétrable. La partie gauche face au conducteur affiche toutes les informations liées au trajet peut se diriger par un pad implanté à gauche du volant. L’écran de droite consacré au multimédia est tactile et peut se commander par deux pads situés sur le volant et la console centrale. L’ensemble est incontestablement très moderne et la qualité est au rendez-vous.

Il faut également signaler que la Classe A est disponible en deux carrosseries : compacte ou alors avec un coffre.

Pour les motorisations, Mercedes multiplie les offres avec de l’essence (109 ch, 136 ch, 163 ch), du diesel (116 ch, 150 ch, 190 ch) mais aussi depuis peu de l’hybride rechargeable. Deux versions sportives badgées AMG sont aussi au catalogue avec des puissances respectives de 309 et 421 ch. De quoi parfaitement correspondre à toutes les attentes de la clientèle, des plus écolos aux plus sportifs.

Essai - Mercedes Classe A 250e (2020) : que vaut la première Classe A hybride?

Mercedes continue de développer l’électrification de sa gamme avec la mise en place d’une famille complète d’hybride rechargeable. Après s’être attaqué aux haut de gamme (Classe E et S), c’est maintenant au tour des modèles plus populaires à l’image de la toute dernière Classe A.

Essai - Mercedes A180 2019 : une étoile méritée ?

Sortie l'année dernière, la nouvelle cuvée de Mercedes Classe A est aujourd'hui la meilleure vente parmi les compactes premium en France. Comme la précédente, elle partage certains de ses moteurs avec le groupe Renault et bénéficie donc désormais des derniers 1.3 essence, comme l'A180 aujourd'hui à l'essai.

Essai - Mercedes Classe A 180d : la classe éco

Le catalogue de motorisations de la nouvelle Mercedes Classe A commence à s’étoffer. Après avoir testé la version essence place au diesel avec le bloc 180 d, d’origine Renault, qui assure l’accès à la gamme.

Essai vidéo - Mercedes Classe A 2018 : la Classe A Dallas

L’actuelle avait planté les bases, la nouvelle enfonce le clou. Les innovations apportées à la nouvelle Classe A sont si nombreuses et sophistiquées qu’elle est, sur le papier, la meilleure compacte premium du moment. Est-ce le cas ? Réponse au volant de la version A200.

Comparatif vidéo - BMW Série 1 VS Mercedes Classe A : le retour des meilleures ennemies

Comparatif - Mercedes Classe A (2018) vs Audi A3 Sportback et BMW Série 1 : une question de domination

Essai vidéo - Mercedes Classe A 2018 : la Classe A Dallas

Mercedes Classe A 2018 : montée en gamme - Vidéo en direct du salon de Genève 2018

Que vaut la Mercedes Classe A 4 en occasion ?

La Mercedes Classe A 4 arrive en occasion : combien d'étoiles mérite-t-elle ?

En France, la Classe A est le best-seller de Mercedes. Récemment renouvelée, elle arrive désormais en nombre sur le marché de la seconde main. Mérite-t-elle qu'on s'intéresse à elle ? De bonnes affaires sont-elles à faire ? C'est ce que nous avons voulu savoir.

La Mercedes Classe A 4 en occasion Prix d'une Mercedes Classe A neuve : de 28 400 € à 70 300 € Prix d'une Mercedes Classe A en occasion : de 20 000 € à 89 000 € Plus de 1 400 annonces de Mercedes Classe A (5 portes, berline et AMG) d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Ils sont bien loins les soucis de Mercedes avec leurs diesels common rail ou leur électronique défaillante. Désormais, la marque a retrouvé un niveau satisfaisant de fiabilité, et la dernière Classe A ne connaît pas de dysfonctionnements graves ou récurrents. Des souci épars oui, mais on est dans le domaine de l'aléatoire. Quelques soucis électroniques peuvent arriver. Le système de commande vocal M-BUX peut faire des siennes, les écrans se retrouver noirs, mais globalement, les propriétaires de la première heure ne sont pas embêtés. Ce sont des incidents isolés et les reprogrammations effectuées sont efficace la plupart du temps.

