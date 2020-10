Salon Caradisiac - Retour sur le comparatif BMW Série 1 VS Mercedes Classe A : le retour des meilleures ennemies

En l’espace de quelques semaines, la rivalité entre Mercedes et BMW est revenue sur le devant de la scène. BMW a restylé son X1 et Mercedes en a fait de même avec GLC, les deux marques allemandes se retrouvent aujourd’hui sur le marché des compactes. La toute nouvelle BMW Série 1 affronte la Mercedes Classe A, qui avait remporté un premier duel lors de sa sortie. L’arrivée de la nouvelle Série 1 va-t-elle rebattre les cartes ?

dailymotion

Esthétiquement, cette Série 1 change du tout au tout. Avec sa calandre, qui a été élargie, la juxtaposition de nos deux rivales donne l’impression d'avoir affaire à une compacte nettement plus imposante que sa rivale avec des faux airs de monospace. Un changement esthétique, qui s'explique par le recours à des moteurs transversaux et non longitudinaux. L’ensemble fait en tous les cas nettement moins dynamique qu’auparavant, moins gracieux. Les proportions de la classe A semblent mieux équilibrées.

Les autres changements de la Série 1 portent également sur l’habitacle. La grande nouveauté est l’arrivée et c’est une grande première sur ce modèle d’une instrumentation 100% numérique identique à celle de la Série 3. Elle est secondée par un écran tactile. BMW comble ainsi un peu de son retard en la matière mais cela semble tout de même bien mince par rapport à la double dalle numérique de la Classe A, qui impressionne toujours autant. La présentation de la Classe A apparaît toujours plus originale, plus jeune que celle de BMW, qui demeure plus traditionnelle. Rien à redire concernant la qualité des matériaux très bonne. Les deux rivales sont à la hauteur de leur réputation.

dailymotion

Aspects pratiques : avantage logique à la Classe A

Avec une longueur de 4,42 m pour la Classe A contre 4,32 m pour la Série 1, la compacte à l’étoile part forcément avec un avantage en matière d’aspects pratiques. Ces dimensions plus généreuses ont des conséquences directes sur l’habitabilité arrière que ce soit sur l’espace aux jambes ou la garde au toit plus importante à bord de la Mercedes, même s’il faudra composer avec un tunnel de transmission handicapant la place centrale arrière. Pour le volume de coffre, en revanche avec des contenances d’environ 380 litres et 1 200 litres sièges arrière rabattus, nos deux rivales sont au coude à coude.

La Mercedes remporte cette partie aux points mais attention, la Série 1 dispose d’un meilleur rapport espace à bord/gabarit.

Équipement : un plus à la BMW

Pour l’équipement, la BMW Série 118i Luxury DKG est facturée 350 € de moins que la Mercedes Classe A180 AMG Line 7G-DCT. Toutefois, sa dotation de série est plus généreuse que celle de sa concurrente. Il faudra en effet piocher dans le catalogue d'options de cette dernière pour lui ajouter l'accès et le démarrage sans clé (500 €), la sellerie cuir (1 400 €) et l'intégration pour smartphone (400 €), soit un total de 2 300 €. Du côté de la compacte à l'hélice, prévoyez juste de lui ajouter des jantes de 18 pouces à 880 €. En additionnant le tout, on parvient à un gain de 1 770 € en faveur de la BMW.

Budget : une BMW moins onéreuse

Ce n’est pas parce que l’on a signé un gros chèque pour l’achat d’une berline premium que l’on se désintéresse ensuite des coûts d’utilisation. Pour commencer, la BMW est un peu moins chère que la Mercedes, un atout qu’elle accentue d’un cheveu en annonçant des rejets de CO2 qui la positionnent en zone neutre du bonus/malus, tandis que la Classe A et ses 119 grammes écopent d’un petit malus de 45 €. La Série 1 est également, sur le papier, un peu plus sobre que la Classe A. Pas de beaucoup, mais cela suffit à économiser une petite centaine d’euros par an pour 15 000 km parcourus.

Par ailleurs, les deux autos sont garanties de la même façon, sont équipées d’une chaîne de distribution et la Mercedes rattrape un petit point grâce à une décote plus faible. Toutefois, au final, c’est la BMW Série 1 qui l’emporte, de peu, face à sa rivale à l’étoile.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !