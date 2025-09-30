Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Peugeot

Concept Peugeot Polygon : préfiguration de la prochaine e-208 ?

Lionel Bret

Peugeot a dévoilé un teaser de son concept car Polygon, un prototype annonciateur de sa prochaine génération de véhicules urbains du segment B. Le modèle sera présenté officiellement en novembre.

Concept Peugeot Polygon : préfiguration de la prochaine e-208 ?
Le concept Polygon dévoilé en novembre prochain, préfigure des futurs Peugeot ©Peugeot

« Polygon est une projection crédible de ce que pourrait devenir une voiture du segment B », déclare à Caradisiac Alain Favey, directeur général de Peugeot. Le concept s’inscrit dans la continuité du i-Cockpit lancé en 2010, avec un petit volant bas et une instrumentation haute.

Ce prototype, introduit un volant Hypersquare, présenté pour la première fois en 2023 avec le concept Inception. De forme rectangulaire, ce volant utilise la technologie steer-by-wire, qui supprime la colonne de direction physique pour un pilotage entièrement numérisé. Il pourrait être proposé dès 2027, date de la commercialisation de la prochaine e-208.

Concernant le design, Peugeot affirme : « Pas question de faire du néo rétro comme l’a fait Renault avec la R5 » glisse Alain Favey. Même si quelques clins d’œil au passé ne sont pas exclus.

Sous les mystérieuses lignes lumineuses de la carrosserie, le concept repose sur la nouvelle plateforme STLA Small, dédiée aux véhicules 100 % électriques, alimentée par des batteries LFP (lithium-fer-phosphate) produites en Espagne par le groupe chinois CATL. La prochaine génération de 208, attendue pour le Mondial de l’automobile de Paris 2026, devrait reprendre plusieurs éléments de ce concept.

