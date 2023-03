Découvrir Paris en 4L rétrofitée, c'est possible

Renault prépare peu à le peu le retour de la 4L. Il cherche à cette fin à réinstaller dans le paysage et les esprits ce véhicule depuis longtemps disparu, mais appelé à revenir parmi nous d’ici 2025 sous une forme 100% électrique, que préfigure le concept-car 4Ever Trophy présenté l’an dernier au salon de Paris.



En attendant, la marque annonçait en janvier la disponibilité de kits permettant un rétrofit électrique de la 4L « historique », avec un pack d'une capacité de 10,7 kWh permettant une autonomie d'environ 80 km après une charge sur secteur en 3h30.

On a découvert des voitures ainsi transformées lors du salon Retromobile. Il en coûte 11 900 € (pas donné, certes !), et le kit s’adapte uniquement aux modèles Clan, Savane et GTL.

C’est justement cette dernière version qui fournit sa base à une 4L électrique à bord de laquelle on peut maintenant embarquer pour des visites touristiques de la capitale.

Disponible depuis le 4 mars, ce service baptisé 4 Ever Paris tour est opéré par la société 4 roues sous un parapluie, qui propose depuis plusieurs années des balades de ce genre en 2CV.

Au programme, une virée d’1h30 avec chauffeur pour 1, 2 ou 3 personnes et qui permet de découvrir les hauts lieux du tourisme parisien, du Trocadéro à l’Opéra Garnier en passant par les Champs Elysées, la Madeleine et le Grand Palais (liste non exhaustive). Bref, tous les incontournables, poubelles et rats inclus en ce moment !