Des berlines premium allemandes moins chères que les nouveaux SUV familiaux électriques

45 000€ pour une BMW Série 3 essence de 156 chevaux. Voilà le prix minimum qu’il faut payer actuellement pour s’offrir la berline familiale de la marque à l’hélice, réputée plus chère que les berlines généralistes de mêmes dimensions. Aujourd’hui, ces berlines tendent à disparaître dans leurs versions thermiques chez les marques généralistes. Pour s’offrir une familiale chez les marques grand public, il faut désormais opter pour un SUV du segment des compacts (Nissan Qashqai, Renault Austral, Peugeot 3008…) ou sinon, carrément basculer sur un modèle 100% électrique. L’offre en la matière doit considérablement s’étoffer dans les années à venir avec des berlines zéro émissions mais pour l’instant, ces familiales généralistes électriques sont quasiment toutes des SUV.

Et ils coûtent cher, ces SUV : 50 800€ pour un Nissan Ariya de base, équipé de batteries de 63 kWh et revendiquant une autonomie maximale de 403 kilomètres. 46 150€ pour un Skoda Enyaq iV de base doté de petites batteries de 58 kWh (397 km d’autonomie WLTP), ou même 53 190€ pour le même modèle avec des batteries plus généreuses de 77 kWh. Le Kia EV6 ? 49 140€ Minimum. Le Ford Mustang Mach-E ? A partir de 61 650€ ! Certaines marques généralistes comme Hyundai commercialisent aussi des berlines électriques. Mais une Ioniq 6 ne démarre pas sous les 52 300€. Même une Renault Mégane E-Tech, véhicule du segment inférieur en termes de taille, coûte tout de même 48 500€ dans sa finition haut de gamme avec le meilleur groupe motopropulseur. A ces prix élevés, les autos bénéficient naturellement d’un équipement de série généreux et offrent à la fois du confort et de l’habitabilité.

Mais en comparant les prix, on se retrouve avec des berlines premium allemandes plus accessibles en prix frontal comme en LLD. Même chez Tesla, marque connue pour son bon rapport prix-prestations surtout depuis la baisse de prix récente, il faut débourser 52 990€ pour une Model 3 Grande autonomie. La Model 3 d'entrée de gamme à 44 990€ reste dans un monde à part grâce aux 5 000€ du bonus écologique, mais elle dispose inévitablement de batteries plus petites.

Moins d’équipement, mais…

Sauf que les Allemandes en question n’offrent pas non plus un équipement totalement honteux à ces prix. La BMW 318i à 45 000€, par exemple, possède déjà sa planche de bord entièrement numérique avec une connectivité totale, une climatisation automatique à 3 zones, des projecteurs à LED, des jantes pas trop moches, un régulateur de vitesse adaptatif ou des radars de stationnement avant et arrière. A ce prix, il ne faudra pas espérer de miracle au niveau des performances avec son petit quatre cylindres essence de 156 chevaux, malussé de 1000€. Mais l’auto affiche une consommation raisonnable de 6,5 litres/100 km en mixte WLTP. Le diesel démarre lui à 46 300€ (malus de 170€) et se loue à partir de 690€ en LLD sans apport sur 36 mois dans sa finition M-Sport (50 650€ en prix frontal). A titre de comparaison, le Nissan Ariya à 50 800€ se loue lui 658€ par mois en LLD sur 37 mois sans apport. Là encore, il faut prendre en compte les économies de budget que permettra l’électrique dans la vie de tous les jours par rapport à un véhicule thermique. Sauf si, bien sûr, vous rechargez souvent sur des bornes à haute puissance et que vous n’avez pas accès à la charge à domicile.

S’offrir une Allemande plutôt qu’une électrique ?

Prix élevé des nouveaux modèles familiaux électriques des marques grand public aidant, les Allemandes autrefois considérées comme élitistes se retrouvent donc à des niveaux de prix concurrentiels par rapport à ces modèles. Rivale de la BMW Série 3, la vieillissante Audi A4 démarre quant à elle à 46 020€ en version TDI 35. Mais attention, le prix de ces Allemandes redevient plus élitiste dès qu’on y met de gros moteurs. Il faut par exemple compter au minimum 62 050€ pour une Mercedes Classe C dans sa version 300 e hybride rechargeable de 313 chevaux, ou 58 600€ pour une BMW 330e de 292 chevaux. Pour une version vraiment puissante comme la BMW 340i, l’addition grimpe à 72 800€ sans le malus. Mais pour quelqu’un qui recherche une familiale confortable et qui préfère continuer avec un véhicule thermique et plutôt frugal, envisager la préférence d’une BMW Série 3 par rapport à un SUV familial électrique n’a plus grand-chose à voir avec des goûts de luxe. Dans un genre plus latin, on peut aussi penser aux machines du genre de l'Alfa Romeo Giulia, proposée à partir de 46 600€ en version diesel de 160 chevaux.