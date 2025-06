Malgré son nouveau moteur à la puissance accrue, le Symbioz E-Tech ne changeait ni ses prix, intéressants dans l’absolu, ni ses déclinaisons, au nombre de quatre, au moment où les documents fournis par Renault ont été écrits. Depuis, le prix a gonflé de 400 €, mais il en serait sûrement allé de même si le SUV était resté à 145 ch…

À 33 800 €, la Symbioz Evolution bénéficie déjà d’une dotation intéressante, puisqu’elle comprend les projecteurs full LED, les rétros électriques dégivrants et rabattables, l’instrumentation numérique 10,3 pouces, la clim auto, le système multimédia avec écran de 10,4 pouces et réplication de smartphone sans fil, la banquette coulissante, la caméra de recul et la carte mains libres. Les jantes (17 pouces) restent en tôle.

À 35 800 €, la Techno ajoute notamment l’instrumentation configurable, la navigation connectée Google, le régulateur de vitesse actif, le radar de stationnement avant, les jantes de 18 en alliage, les modes de conduite, et le chargeur de smartphone sans fil. Cette finition donne accès à des options intéressantes, comme la conduite autonome de niveau 2.

En poussant à 37 300 €, l’Esprit Alpine se signale surtout par sa présentation sportive et ses jantes de 19 pouces, mais aussi le volant chauffant.

Enfin, à 38 800 €, l’Iconic se pare des sièges avant à réglages électriques, du hayon motorisé, de la conduite autonome de niveau 2 ou encore de la caméra de stationnement à 360°.

Le point techno On trouve un petit équipement bien sympa : My Safety Switch. Ce bouton permet d’accéder directement à ses aides à la conduite personnalisées. En clair, on peut désactiver d’une pression toutes les alertes horripilantes imposées par la norme GSR2 dès le démarrage