La concurrence : jamais directe

Si on cherche un SUV moyen à grand coffre et motorisation pleinement hybride, la Symbioz est pratiquement seul au monde. Toutefois, si on est prêt à sacrifier un peu de raffinement, on trouve le Dacia Bigster Hybrid 155 doté de la même motorisation à quelque chose près, dès 29 700 €. Toujours dans le low-cost, ou approchant, on trouve aussi le duo Citroën C3 Aircross hybride 145 ch (dès 26 100 €) – Opel Frontera hybride 145 ch (dès 28 000 €), au moins aussi spacieux et rapides que le Renault mais à l’hybridation moins poussée, donc à la mécanique plutôt rugueuse et à la consommation supérieure. Chez les non low cost, le duo Hyundai Kona (34 350 €) - Kia Niro (34 090 €) a l’avantage d’une meilleure garantie. Mais la puissance est moindre (129 ch). Enfin, le Toyota CHR 140 ch bénéficie de belles ristournes, débutant à 31 750 € au lieu de 35 250 €. Mais ces rivaux asiatiques se rapprochent plutôt du Captur par leur volume utile. On peut ainsi décider qu’on n’a pas besoin d’un coffre immense, et économiser en optant justement pour un Captur Full Hybrid, aux prestations identiques à celles du Symbioz. Payer 3 400 € pour 124 l de coffre supplémentaires, ça fait cher du litre…

À retenir : une offre séduisante

Même si le Captur doté de la même mécanique est peut-être son plus dangereux rival, le Symbioz Full Hybrid a de quoi séduire les familles en mal d’économie d’usage. Car la nouvelle motorisation hybride procure de bonnes performances, une jolie douceur à l’usage et une consommation vraiment basse. Le comportement routier, très plaisant et dynamique, renforce l’agrément de conduite, tout comme la bonne insonorisation, alors que le très grand coffre sera un atout considérable au moment de voyager en famille. Les prix raisonnables et le bon équipement achèvent de faire de ce Symbioz un achat pertinent. On le conseillera plutôt en version Techno, déjà bien dotée et s’en tenant à des jantes de 18 compromettant moins le confort de roulement que celles de 19.

Caradisiac a aimé

La consommation basse

Le comportement routier très plaisant

Le grand coffre

La douceur mécanique

Le confort des sièges

La jolie présentation

Le rapport prix/équipement intéressant Caradisiac n'a pas aimé La suspension trop ferme avec les jantes de 19

La finition à peaufiner

La sonorité du moteur thermique

La motricité moyenne

Le supplément de prix face au Captur