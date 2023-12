DESIGN by BELLU : les concept cars de l’année… pas du siècle !

La fin de l’année, c’est l’époque des récompenses. En matière de design, les concept cars dévoilés dans les divers salons internationaux ont longtemps servi de pièces à conviction pour distribuer des bons points, distribuer des coupes et des trophées, désigner des grands prix. Mais la plupart des organismes qui se livraient à ces petits jeux sont tombés en désuétude emportés dans le sillage de la disparition ou de la mutation des salons.

Pendant la pandémie de Covid, la production de concept cars a fortement diminué. Depuis, elle n’a pas repris son rythme d’autrefois. Toutefois, la nature de ces automobiles présumées futuristes n’a pas été transformée par le confinement des designers. Rien n’a changé : le vocable « concept car » continue de recouvrir des créations très diversifiées qui annoncent nos lendemains, des prototypes réalistes, des études de style gratuites ou des projets hors sol aussi débridés qu’improbables.

L’année 2023 nous a apporté son lot de modèles préfigurant de futurs modèles commercialisés. Les Volkswagen ID.2all, Renault H1st Vision, Alpine A290_ β ou Mercedes CLA Concept ne sont pas éloignées de leur forme définitive.

La Renault Twingo entre aussi dans cette catégorie des produits promis à une industrialisation prochaine. Toutefois, le choix de son style, néo-classique - ou postmoderne pour parler le langage de l’architecture - interroge. Cette tendance n’en finit pas de perdurer et d’attirer la quasi-totalité des constructeurs.

On comprend mal que certaines marques aient recours à de tels artifices ressemblant à de la décroissance. Les Porsche Vision 357 Coupé et Speedster qui singent la vieille 356 n’apportent rien à l’image de leur marque.

Il y a pire : la tendance « rétromod » qui consiste à dénaturer un modèle ancien en le restaurant et en lui instillant des accents contemporains. En somme, c’est du vulgaire tuning infligé à des pièces historiques. C’est pathétique. Une NSU Prinz IV de 1961 et une Renault 5 Turbo ont été victimes de ces exactions.

Même circonspection devant la BMW iVision apparue à Las Vegas en février et à nouveau à Munich en septembre sous le nom de « Neue Klasse ». Sans doute les têtes pensantes de BMW ont-elles décidé de clore brutalement la période née avec les provocations de Chris Bangle. Avec cette proposition, qui fleure les années 1970, BMW prétend s’appuyer sur les valeurs fondamentales de légèreté et de simplicité.

À propos de simplicité, si nous devions décerner un prix du concept car de l’année, il irait probablement à l’Audi Activesphere. Son volume fulgurant, sa forme rigoureuse, souple, dépouillée et surbaissée pourrait faire apprécier les SUV par les plus acharnés de leurs détracteurs.

Il faut reconnaître que la concurrence n’était pas très affûtée. Stellantis a développé un projet intrigant qui doit donner le ton pour le réveil de la marque Lancia. L’une des réalisations les plus spectaculaires fut la Mercedes-Benz One-Eleven. Il ne s’agit pas d’un clone de la C111 mais d’une sculpture saisissante marquée par la courbure de la ligne de ceinture dite « one-bow ». Dans le même esprit, mais avec moins de panache, Porsche a célébré ses 75 ans avec la Mission X1 qui pourrait être une future « supercar ».

En dehors de tout réalisme, le jeu Granturismo demeure une source de délires gratuits pour les designers en mal d’imagination. Pour autant, Polestar et Alpine ne sont pas près de se mettre sur le marché des supercars. Certains constructeurs ne vont pas plus loin que l’image numérique. De qui se moque-t-on ?

Tandis que l’esthétique des supercars tourne en rond, le monde des SUV essaie de se renouveler. Lamborghini s’y colle avec la Lanzador, inclassable mutant qui fusionne SUV et coupé 2+2.

Les constructeurs extrême-orientaux sont pragmatiques. À l’occasion d’un événement dédié à l’accélération de l’électrification de sa gamme, à Séoul en octobre 2023, Kia a présenté la EV3, une berline compacte qui inaugure un style intéressant, musculeux, massif et néanmoins harmonieux, baptisé « Joy for reason ».

Dans le cadre du Japan Mobility Show, à Tokyo en novembre, Nissan a présenté quatre concept cars : un minibus (Hyper Tourer), un véhicule tout-terrain (Hyper Adventurer), un crossover urbain (Hyper Urban) et notre préférée, la Hyper Punk. Cette machine déjantée présentée dans les rues et sous les lumières de Shinjuku, est une folie « destinée aux créateurs et aux artistes » (sic). Au même Japan Mobility Show, Toyota exposait cinq concepts ! Ajoutés aux créations du début d’année dans la série des « bZ », les designers de Toyota (et de Lexus) montrent qu’ils maîtrisent à la perfection le style complexe qu’ils ont initié, composé d’angles aiguisés et de lignes entrecoupées. Ils ont désormais quelques longueurs d’avance sur leurs rivaux qui tentent en vain de les suivre sur cette voie reposant sur « l’anticipation discrète, la simplicité incisive, et l’élégance intrigante » (sic).

C’est de la com, certes, mais ce n’est pas faux.