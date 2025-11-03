Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Doriane Pin, la jeune pilote française élue « Femme de l’année 2025 »

Dans Sport Auto / Autres actu sport auto

Cédric Pinatel

0  

Alors qu’elle se bat pour décrocher le titre de championne de la F1 Academy cette année, la jeune pilote Doriane Pin vient d’être élue « Femme de l’année 2025 ». Elle semble posséder le potentiel pour devenir une vraie pilote d’usine parmi les meilleurs.

Doriane Pin, la jeune pilote française élue « Femme de l’année 2025 »
Doriane Pin, ici sur le podium en F1 Academy.

Alors qu’on parlait récemment de la série en tournage sur l’histoire fabuleuse de la pilote de rallye française Michele Mouton, le jury de l’association « Wave Les Elles de L’auto » (qui lutte pour la « mixité dans l’automobile ») vient d’élire « Femme de l’année 2025 » la jeune Doriane Pin (21 ans) pour ses performances, son potentiel et sa combativité dans l’univers impitoyable du sport automobile.

Née à Ivry-sur-Seine en 2004, elle a dû attendre l’âge de 9 ans pour débuter en karting à cause de sa petite taille mais elle a vite rattrapé son retard, devenant championne de France féminine de karting puis championne de France de Karting en 2019.

Passée par le Ferrari Challenge en 2022 qu’elle a remporté devant quelques pointures comme l’ancien pilote de Formule 1 Adrian Sutil, elle a ensuite gravité en endurance et fait désormais partie du Junior Team Mercedes-AMG F1. Elle est en lutte pour le titre dans la F1 Academy 2025, ce championnat réservé aux femmes, dès sa première saison complète.

Un avenir de vraie pilote d’usine

Si la chance de la voir prendre un baquet en Formule 1 reste faible compte tenu du très petit nombre de places disponibles dans la discipline, son talent devrait permettre d’en faire une vraie pilote d’usine dans les autres disciplines du sport automobile où les écuries emploient des grosses pointures (GT3, Formula E, WEC…).

Le titre de championne 2025 de la F1 Academy se jouera le week-end des 21-22 novembre prochains à Las Vegas et si elle le remporte, nul doute que Doriane Pin sera suivie de près par des équipes de pointe. A 21 ans, elle semble avoir une très belle carrière de pilote professionnelle devant elle.

0  
Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité