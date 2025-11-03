Doriane Pin, la jeune pilote française élue « Femme de l’année 2025 »
Alors qu’elle se bat pour décrocher le titre de championne de la F1 Academy cette année, la jeune pilote Doriane Pin vient d’être élue « Femme de l’année 2025 ». Elle semble posséder le potentiel pour devenir une vraie pilote d’usine parmi les meilleurs.
Alors qu’on parlait récemment de la série en tournage sur l’histoire fabuleuse de la pilote de rallye française Michele Mouton, le jury de l’association « Wave Les Elles de L’auto » (qui lutte pour la « mixité dans l’automobile ») vient d’élire « Femme de l’année 2025 » la jeune Doriane Pin (21 ans) pour ses performances, son potentiel et sa combativité dans l’univers impitoyable du sport automobile.
Née à Ivry-sur-Seine en 2004, elle a dû attendre l’âge de 9 ans pour débuter en karting à cause de sa petite taille mais elle a vite rattrapé son retard, devenant championne de France féminine de karting puis championne de France de Karting en 2019.
Passée par le Ferrari Challenge en 2022 qu’elle a remporté devant quelques pointures comme l’ancien pilote de Formule 1 Adrian Sutil, elle a ensuite gravité en endurance et fait désormais partie du Junior Team Mercedes-AMG F1. Elle est en lutte pour le titre dans la F1 Academy 2025, ce championnat réservé aux femmes, dès sa première saison complète.
Un avenir de vraie pilote d’usine
Si la chance de la voir prendre un baquet en Formule 1 reste faible compte tenu du très petit nombre de places disponibles dans la discipline, son talent devrait permettre d’en faire une vraie pilote d’usine dans les autres disciplines du sport automobile où les écuries emploient des grosses pointures (GT3, Formula E, WEC…).
Le titre de championne 2025 de la F1 Academy se jouera le week-end des 21-22 novembre prochains à Las Vegas et si elle le remporte, nul doute que Doriane Pin sera suivie de près par des équipes de pointe. A 21 ans, elle semble avoir une très belle carrière de pilote professionnelle devant elle.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération