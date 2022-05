Dossier breaks : le Top 10 des coffres

Rappelons-le, alors que l’automobile est soumise à de très nombreuses règles en matière d’homologation, le volume de coffre (comme l’habitabilité) n’est pas pris en compte par les organismes d’homologation. Ainsi en France l’organisme privé UTAC (Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle) qui procède à tous les essais de mise en conformité des véhicules par rapport aux règles édictées par la Commission européenne, laisse les constructeurs régler de leur côté les mesures d’habitabilité et de volume de coffre. Ce manque de contrôle entraîne un flou intégral et les constructeurs font à peu près ce qu’ils veulent pour calculer la capacité du coffre de leurs voitures.

Volume de chargement : du flou dans les mesures

C’est pourquoi, pour la capacité de chargement, attention aux valeurs des constructeurs. Surtout aux chiffres délirants lorsque le constructeur a rempli d’eau le coffre jusqu’au toit du véhicule. Pour plus de clarté, on se réfère à la norme allemande « VDA 210 », qui est souvent utilisée par les marques automobiles. Elle consiste à évaluer la capacité d’un coffre en insérant des briquettes d’une forme standardisée de 200 mm de long, de 100 mm de large et de 50 mm de haut. Chacune d’entre elles représente le volume d’un litre ou un dm3. On insère alors le plus possible de briquettes en laissant la plage arrière bien fixée, et en incluant le rangement supplémentaire en dessous du plancher s’il existe. Le hayon doit pouvoir se refermer sans problème.

Roue de secours ou pas ?

Cependant, les constructeurs utilisent souvent le logement de la roue de secours comme un espace capable d’accueillir des bagages ce qui augmente d’autant (cela varie de 40 à 80 litres, si c’est un logement pour roue galette ou une roue de secours normale). Malheureusement le remplissage de l’emplacement roue de secours n’est pas toujours indiqué dans leurs mesures. D’autres normes existent comme la « VDA 211 » qui permet de remplir de briquettes jusqu’en haut de la banquette arrière. La différence entre le chargement en dessous de la plage arrière ou au ras du sommet de la banquette arrière peut-être important : en général une dizaine de litres. Quand on sait que l’encombrement d’un pack de bouteille d’eau (6 x 1,5 litre) représente presque 14 litres, on se rend compte que ce n’est pas aussi insignifiant que cela.

Presque plus de petits breaks

Parmi les véhicules qui disposent d’une vraie soute à bagages, les breaks sont à l’honneur. Extrapolés d’une berline, ces véhicules dotés d’un sac à dos, peuvent accueillir dans leur coffre tous les bagages d’une famille. Face à la déferlante des SUV, les breaks essayent de conserver un maximum de parts de marché. Mais ce n’est pas simple, car les breaks citadins comme les Peugeot 207 SW, Renault Clio Estate, Skoda Fabia Combi (la production s'arrête) ont disparu remplacés par des SUV urbains plébiscités par le public. Ne subsiste sur ce segment que la Mini Clubman.

Quelques nouveaux modèles

Heureusement parmi les breaks compacts ou familiaux de nouveaux modèles apparaissent, c’est le cas du Dacia Jogger et du MG 5 (un break électrique) ou encore de la nouvelle génération de l’Opel Astra Sports Tourer qui arrivera bientôt en concession. Signe des temps, alors que les SUV ont progressé de 4 % sur le marché français l’an dernier, les breaks ont vu leur part de marché baisser de 4 à 3 % durant la même période. Spécialiste du break depuis des années Peugeot reste fidèle à ce type de carrosserie et possède toujours deux breaks dans sa gamme (Peugeot 308 SW et Peugeot 508 SW). Mais le créateur de la Peugeot 203 familiale (le premier break Peugeot produit à grande échelle), de la Peugeot 403 familiale (voir photo), des breaks Peugeot 504, Peugeot 505 et Peugeot 305 a dû se résoudre à remplacer le break citadin Peugeot 207 SW par le SUV Peugeot 2008 en 2013. Malgré les disparitions, il existe encore de nombreux breaks sur le marché, nous en avons dénombré trente-quatre qui vont animer le classement de ce nouveau Top 10.