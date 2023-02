Dossier : ce que nous préparent les marques japonaises.

Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. La France puis l’Union européenne en ce temps-là* imposaient des quotas d’importation aux véhicules japonais. Ces quotas ont disparu en 2001 dans l’indifférence générale, d’autant plus que le constructeur Nissan avait déjà implanté son usine de Sunderland en Angleterre et que Toyota était en train de bâtir celle d’Onnaing à côté de Valenciennes pour y produire la Toyota Yaris, première citadine japonaise « made in France ».

Aujourd’hui, il n’y a plus de quotas d’importation et les marques japonaises sont bien implantées chez nous, même si tout n’est pas rose pour elles. Ainsi Honda a fermé en 2021 son usine de Swindon au Royaume-Uni. Nissan a fermé la même année son site de production de Barcelone, soit trois usines qui avaient assemblé pour le constructeur japonais 3 345 000 véhicules. Les marques Infiniti et Daihatsu ne commercialisent plus de voitures chez nous et Mitsubishi voulait aussi quitter l’Europe avant que Renault ne lui confie ses Captur et Clio pour en faire des modèles badgés des trois diamants. Il n’en reste pas moins vrai que si les temps sont durs pour les constructeurs, ceux-ci continuent à animer le marché avec entrain.

Rappelons-nous que dans le passé, les marques japonaises ont été parfois sur le devant de la scène et elles se sont même permis de montrer la voie à suivre à leurs concurrents. Ainsi la Toyota Prius qui a été le premier modèle hybride de grande série (sur la photo, la génération 2) a donné des idées à d’autres constructeurs qui se sont mis à proposer ce type de motorisation. Tandis que les premiers Toyota Rav4 et Nissan X-Trail ont lancé la mode du SUV, même si on les appelait alors : véhicules de loisirs. Aujourd’hui, les constructeurs japonais ne pensent plus que l’Europe soit un Eldorado pour eux où ils pourront vendre une très grande partie de leur production. De plus, sur ce continent d’autres constructeurs venus d’Asie tirent aussi leur épingle du jeu, c’est le cas des marques coréennes Hyundai et Kia et sans doute demain des constructeurs chinois (déjà les SUV M.G. ZS et Link Co 01 réalisent de belles ventes en France). Malgré tout, les constructeurs japonais continuent à animer le marché automobile du vieux continent et parmi les cent meilleures ventes en France (en 2022) on trouve six Toyota dont la paire Yaris et Yaris Cross (respectivement à la onzième et treizième place). Il y a aussi trois Nissan avec comme fer de lance le Nissan Juke à la quarante-septième place et deux Suzuki : la petite Swift et le SUV Vitara.

Bien décidés à poursuivre leur route sur le vieux continent, les constructeurs japonais vont proposer de nouvelles autos ou renouveler leurs véhicules. Parmi les modèles qui sont les plus attendus de nombreux modèles électriques. C’est que la fin des moteurs thermiques est programmée en Europe en 2035, mais aussi au Japon avec le plan « Green growth strategy » qui prévoit pour la même année un abandon des véhicules thermiques. Et les constructeurs japonais doivent faire vite s’ils veulent devenir incontournables sur le marché de la voiture électrique face à des constructeurs chinois très actifs. Ils investissent donc massivement se donnant les moyens de conquérir des parts de ce nouveau marché qui peut être très lucratif. Le constructeur Toyota qui privilégie depuis des années les motorisations hybrides a attendu très longtemps pour lancer son premier modèle électrique. Désormais, il veut combler son retard et prévoit de créer (pour lui et sa marque Lexus) trente nouveaux modèles électriques d’ici à 2030. Malgré quelques ennuis avec son nouveau modèle électrique Toyota bZ4X, la première marque mondiale se donne les moyens de ses ambitions avec un plan d’investissement de 30 milliards d’euros. Si l’investissement dans les autos électriques est important pour toutes les marques japonaises il n’y aura cependant pas que du 100 % électrique puisque Toyota renouvelle sa Toyota Prius hybride, Suzuki sa Suzuki Swift, Subaru son Impreza, Mitsubishi sa Colt, etc.

* En France le ministère de l’Industrie obtint en 1977 que les importations japonaises soient limitées à 3 % du marché, puis le 26 juillet 1991 les « douze » signent un accord portant sur la limitation des importations des voitures japonaises au sein de la CEE, précisant que ces quotas devraient disparaître avant la fin de l’an 2000.