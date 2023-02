Dossier : futurs SUV citadins, bientôt tous électriques.

C’est dans moins de douze ans que tombera le couperet sur les voitures à moteur thermique. Il n'y aura plus de ventes de voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035 en Europe. Le passage à l’électrique est donc d’ores et déjà programmé pour tous les constructeurs même si ceux-ci ne sont pas forcément d’accord avec cette obligation. Les constructeurs européens (pour ne parler que d’eux) ne vont pas pour autant arrêter de produire des moteurs thermiques, ils le feront pour d’autres marchés que celui de l’Europe, dans d'autres endroits du monde où la vente des voitures thermiques est toujours possible.

Douze années, c’est à la fois long et très court quand il s’agit d’imaginer la future gamme électrique d’une marque automobile. Et c’est pourquoi les constructeurs se mettent d’ores et déjà à investir dans l’électrique et que certains ont même promis d’être 100 % électrique, en Europe, bien avant la date butoir. C’est ainsi le cas pour les constructeurs français d’Alpine, de Citroën, de DS Automobiles, de Peugeot et de Renault qui pensent ne produire que des voitures électriques pour l’Europe d’ici 2025 ou au plus tard 2030. Chez les constructeurs étrangers, Alfa Romeo, Ford, Jaguar, Lotus, Mercedes, Mini, Opel, Volvo, veulent également passer d’une manière rapide et avant 2035 au tout électrique. Toutes les catégories de voitures seront concernées par ce passage à l'électrification forcée mais certaines vont le faire au plus vite, comme celle des SUV citadins

Dès aujourd’hui et donc bien avant 2035, le nombre de SUV citadins électriques ne cesse d’augmenter. Ainsi chez les constructeurs français on trouve le Peugeot e-2008 qui sera restylé cette année, Il existe aussi le DS 3 E-Tense qui vient de recevoir pour son restylage un nouvel électromoteur de 156 ch. Parmi les marques étrangères on trouve le Hyundai Kona électrique dont la nouvelle génération adopte un style futuriste (il arrivera à l’automne prochain), et l’on assiste au départ du Kia eNero qui prenant des centimètres (4,42 m désormais) quitte la catégorie des citadins pour celle des compacts. Des petits nouveaux font également le spectacle comme le MG ZS EV, un SUV chinois électrique à tarif attractif ou bien encore chez Smart, le Smart #1 qui se verra bientôt suivi d’un Smart # 2 plus sportif… Tous ces modèles électriques vont être obligés de laisser une petite place sur le marché à des modèles inédits qui veulent eux aussi animer la catégorie dans les prochains mois.