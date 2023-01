Tesla fait partie de ces marques automobiles qui boudent régulièrement les grands salons automobiles. Voilà pourquoi trouver un stand aussi vaste que celui du constructeur américain sur le salon de Bruxelles est une petite surprise en soi.

dailymotion En direct du salon de Bruxelles 2023 - Le stand Tesla (vidéo)

La marque chère à Elon Musk a amené en Belgique l’ensemble de sa gamme européenne avec la berline familiale Model 3, le SUV familial Model Y, la grande berline Model S et le gros SUV Model X.

Du côté des deux modèles compacts, c’est la grille des prix qui intéresse tout particulièrement. Dans sa version d’entrée de gamme, la Model 3 coûte désormais 44 990€ en France. Il y a seulement quelques jours, elle était encore affichée à 53 490€ ! Une baisse de prix de près de 9 000€ qui a forcément du mal à passer auprès des clients ayant acheté leur voiture ces derniers mois, sachant que l’auto n’a rien perdu de son équipement entre temps. La baisse de prix est aussi conséquente pour les versions Grande Autonomie et Performance, désormais affichées respectivement à 52 990€ et 59 990€.

Le Model Y d’entrée de gamme démarre lui à 46 990€ au lieu de 49 990€ précédemment. La baisse est donc moins vertigineuse que pour la Model 3 et les variantes Grande Autonomie et Performance sont respectivement affichées à 53 990€ et 63 990€.

Les grands modèles de luxe

Du côté des grands modèles, la berline Model S plaid aux performances très impressionnantes est également présente sur le stand Tesla. Rappelons qu’elle développe 1034 chevaux et peut accélérer plus vite qu’une Bugatti Chiron. Son frère le Model X Performance pareillement doté s’expose à ses côtés mais il n’y a pas les nouvelles versions « Dual Motor » d’entrée de gamme lancées il y a quelques jours.