La Cadillac Lyriq, l’électrique des lendemains qui chantent ?

Contrairement aux USA, La Cadillac Lyriq est proposée en France avec une seule motorisation (528 ch) alliée à une transmission intégrale. Deux finitions sont au programme, Sport et Luxury, au même prix : 81 100 €. L’équipement étant identique, elles diffèrent par leur présentation.

De série, on trouve les sièges en cuir Nappa à réglages électriques, chauffants, ventilés et massants, la clim auto trizone, le système d’infodivertissement avec écran LED de 33 pouces, les caméras panoramiques de stationnement, le régulateur de vitesse actif, l’éclairage full LED dynamique, les services connectés Google, la hi-fi AKG 19 haut-parleurs avec suppression active du bruit, avec haut-parleurs intégrés aux appuie-tête à l’avant (pas exceptionnelle), la réplication de smartphone CarPlay et Android Auto, le chargeur de téléphone sans fil, les ports USB, le hayon motorisé ou encore le toit panoramique occultable.

Une belle panoplie, mais Cadillac, autrefois précurseur en matière d’équipements technologiques, se retrouve un peu à la traîne… Réalité augmentée ? Affichage tête haute ? Sièges à assises extensibles ? Rien de tout ça ici. Les seules options concernent le toit ouvrant, les peintures spéciales, le pavillon noir, les barres de toit, et le crochet d’attelage amovible.

Le point de vue techno

Les aides à la conduite sont assez complètes, comprenant outre les éléments obligatoires le centrage sur la voie, l’alerte de détection de cyclistes dans les zones d’angle mort latérales, et le Safety Alert Seat (le siège vibre à l’approche d’un obstacle, ce qu’on peut remplacer par un bip).

En revanche, si la Lyriq peut se garer toute seule, elle ne sait pas ralentir automatiquement à l’approche d’un virage ou d’un rond-point, ni même changer de file de façon autonome. En tout cas, ses aides fonctionnent de façon feutrée et efficace, mais un défaut désuet est à signaler : le tachymètre exagère de 6 à 7 km/h !