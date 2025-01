La Cadillac Lyriq, l’électrique des lendemains qui chantent ?

La concurrence : variée mais rarement directe

Au moment de la comparaison, le doute s’installe. Faut-il comparer le Lyriq (528 ch, 81 100 €) aux SUV électriques européens de taille comparable, forcément plus luxueux et onéreux ? Pas forcément, mieux vaut prendre le prix comme point de comparaison. À mon sens, son rival le plus proche sera le Xpeng G9 Transmission Intégrale Performance (550 ch, 73 990 €, 520 km d’autonomie annoncée), de gabarit similaire, un peu plus puissant et performant, à l’habitacle moins riche, mais doté d’une suspension pneumatique pilotée. Audi propose son Q6 E-tron Quattro (387 ch) dès 85 850 €, aux performances et à l’équipement inférieurs à ceux de la Cadillac. Mais l’autonomie mixte va jusqu’à 630 km… À 84 250 €, chez BMW on trouve le SUV iX mais il se limite à 326 ch et 403 km d’autonomie, alors que chez Mercedes, l’EQE 300 débute à 85 050 €, en se cantonnant cela dit à 245 ch. Toutefois son autonomie de 571 km retient l’attention. On peut dépenser un peu plus et opter pour le grand Volvo EX90 (89 500 €), bien moins performant (279 ch) mais capable de 612 km d’autonomie mixte. Les sportifs lorgneront du côté du Porsche Macan, dont la version de base (360 ch) débute à 82 959 € en deux roues motrices, pour 644 km d’autonomie combinée. Le 0 à 100 km/h (5,7 s) est quasiment celui de la Cadillac mais l’équipement et l’habitabilité sont en net retrait… Enfin, comment ignorer la Tesla Model Y Performance à 57 990 €, certes bientôt légèrement restylée ? Elle dépose tout le monde en accélération, offre 517 km d’autonomie et un réseau de charge dédié, ainsi qu’un volume utile record. Évidemment, on en voit à tous les coins de rue et son habitacle ne respire pas le luxe.

À retenir : la classe américaine

Par son look inimitable, son silence, son rapport prix/équipement, ses performances, son habitabilité et son comportement très sûr, la Cadillac Lyriq constitue une bonne surprise. Seulement, elle ne recèle aucune avancée particulière, n’est la meilleure nulle part et ses prestations électriques déçoivent, tant par l’autonomie que les temps de charge. Nuançons toutefois, car il faisait très froid lors de l’essai. Néanmoins, si l’habitacle est opulent en apparence, son assemblage demeure perfectible, tandis que la suspension s’avère un peu trop ferme sur mauvaise route. Mais si l’envie vous prend de rouler différent, cette Américaine décalée et à l’ambiance bien agréable constitue un choix défendable.

Caradisiac a aimé

Le look original et réussi

Le rapport prix/équipement

Les performances

Le comportement sûr

Le grand coffre

La bonne habitabilité Caradisiac n'a pas aimé La direction pas assez rapide

La suspension un peu ferme

La consommation et l’autonomie décevantes

La finition perfectible

L’ergonomie pas très claire

Le manque d’équipements hi-tech (pour ceux qui aiment)