Encore un nouveau Honda HR-V (mais c'est très compliqué)

Le Honda HR-V s’inscrit dans la catégorie des SUV citadins où évoluent les Peugeot 2008, Renault Captur et autres Ford Puma. Le modèle de troisième génération existe chez nous depuis 2021 et grâce à un design plus inspiré que le précédent ainsi qu’à une version hybride bien conçue, il prend des parts de marché aux références du segment. Ce HR-V a aussi une autre particularité intéressante : selon les marchés de la planète, il existe sous des formes très différentes. Aux Etats-Unis par exemple, sa carrosserie n’a rien à voir avec notre variante européenne. Et ce HR-V américain arrivera prochainement en Europe, mais sous le nom « ZR-V ».

Vous suivez ? Alors attention, ce n’est pas fini : il existe désormais un troisième Honda HR-V dans le monde, cette fois conçu pour le marché chinois en particulier. Cette fois, il semble reprendre le châssis du HR-V américain -c’est-à-dire de notre ZR-V européen- mais avec une face avant différente ainsi qu’une poupe au style modifié. Arrivé à ce stade, vous avez peut-être quelques nœuds au cerveau et on vous comprend. La stratégie globale du Japonais est parfois un peu difficile à suivre…

Pas pour nous

S’il partage donc l’essentiel de ses pièces avec le ZR-V européen, ce nouveau HR-V au design spécifique vise exclusivement la clientèle chinoise. Et pour terminer de vous embrouiller avec la famille des SUV Honda, sachez que le HR-V européen existe aussi sur le marché chinois sous le nom de « e:NS1 » avec un groupe motopropulseur électrique et un design légèrement différent. Ah, tout était plus simple à l’époque du tout premier HR-V « Joy Machine » de 1999…