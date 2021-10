Essai vidéo - Honda HR-V : une carte à jouer ?

EN BREF 3e génération SUV urbain Uniquement disponible en hybride À partir de 31 520 €

Le segment des SUV urbains est l’un des plus concurrentiels du marché. Tous les constructeurs en possède un ou même plusieurs dans leur gamme. Comme dans beaucoup de catégories, les marques nationales dominent les débats. Renault, Peugeot et Citroën se partagent ce copieux gâteau avec respectivement leur Captur, 2008 et C3 Aircross.

Tous les constructeurs étrangers sont distancés et c’est encore plus vrai pour Honda qui peine à retrouver les chiffres de ventes des années 80, période de référence pour la marque japonaise. Ainsi, l’an passé, moins de 4 000 unités ont trouvé acquéreurs en France. On est donc à mille lieues des marques préférées des Français. Toutefois, Honda ne baisse pas les bras pour autant. Après avoir présenté la très séduisante citadine 100 % électrique « e » et renouvelé sa Jazz, la firme nippone s’attaque aujourd’hui au segment des SUV urbains avec la nouvelle génération de son HR-V qui sera, pour la première fois, disponible uniquement en hybride Si les concurrents essence et diesel sont très nombreux, les déclinaisons hybrides sont nettement plus rares, une bonne occasion pour Honda de se démarquer et conquérir de nouveaux clients.

Pour cela, Honda est reparti d’une feuille blanche avec un nouveau HR-V qui n’a plus rien à voir avec la précédente génération. Finie l’époque des lignes acérées, le design se veut plus doux avec comme particularité sa calandre ton caisse, qui ne fait qu’un avec le bouclier. À l’heure où certains modèles la mettent en avant avec des designs très spécifiques, Honda prend le chemin inverse. Une autre caractéristique réside dans le profil avec des faux airs de SUV coupés en raison d'une chute de pavillon prononcée tandis que l’arrière se distingue par des feux avec effet 3D reliés par un bandeau lumineux.

On notera enfin que ce HR-V donne l’impression d’être haut perché en raison de ses jantes 18 pouces. Les poignées de porte arrière sont intégrées dans la custode.

Pour ce qui est des dimensions, la longueur augmente légèrement puisqu’elle atteint désormais 4,34 m, soit 5 cm de plus que la précédente génération. Le HR-V reste toutefois au cœur du segment des SUV urbains. La hauteur diminue en revanche de 2 cm pour atteindre 1,56 m.

À bord, le HR-V ne joue pas la carte de la débauche technologique. Ainsi, l'instrumentation est numérique et l’écran multimédia 9 pouces est tactile mais ici l’organisation est classique. Honda a choisi de mettre en avant la facilité d’usage et l'ergonomie.

Cette dernière est d’ailleurs une réussite. Tout tombe facilement sous la main à l’image des commandes de climatisation toujours physiques ou les nouveaux boutons pour les aérations très intuitifs. Dommage qu’il y ait autant de fonctions sur le volant. Le dernier reproche portera sur la qualité des matériaux assez basique mais traditionnelle pour la catégorie mais les assemblages sont très bons.

Concernant les aspects pratiques, le HR-V coche quasiment toutes les bonnes cases : l’habitabilité arrière est particulièrement généreuse pour la catégorie, le coffre s’avère pratique avec son ouverture large et géométrique qui s’effectue par l’intermédiaire d’un hayon électrique, le seuil de chargement bas et surtout il dispose d’un plancher absolument plat quand on rabat la banquette arrière, ce qui rare dans la catégorie. Enfin, dernier atout non négligeable, Honda a conservé les Magic Seats, un dispositif qui permet de charger des objets hauts aux places arrière en relevant l’assise. Un système déjà vu sur la citadine Jazz et la compacte Civic qui est dû au déplacement du réservoir au centre de la voiture. Finalement, les seuls défauts résident dans le volume de chargement décevant avec seulement 319 litres, soit plus petit que la plupart de ses concurrents et l’absence de banquette arrière coulissante.