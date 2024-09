Pourquoi choisir le Ford Puma restylé plutôt qu'un Captur ou un 2008 ?

Les Ford sont, d'ordinaire, plutôt bien équipées, et le Puma ne déroge pas à la règle puisque les nouveaux systèmes infodivertissement sont en série sur les quatre niveaux de finitions.

Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, l'entrée de gamme Titanium ajoute rétroviseurs extérieurs électriques, électrochromes et chauffants, projecteurs LED avec feux de route auto, vitres arrière surteintées, rétroviseur intérieur électrochrome, clim auto, caméra de recul, régulateur / limiteur de vitesse, modem 5G, GPS, commande vocale, 2 ports USB, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, 6 haut-parleurs, sélecteur de mode de conduite, jantes alliage 17". Pas mal !

Réclamant 1 500 € de plus, la ST-Line ajoute un kit carrosserie (bouclier avant Sport et diffuseur arrière), des arches de roue couleur caisse, des jupes latérales assorties avec enjoliveur de porte argenté, un pédalier aluminium, des sièges avant en tissu avec surpiqûres rouges, une suspension Sport et des jantes 17’’ spécifiques.

Pour 2 150 € de plus que la Titanium, la finition Titanium Business ajoute hayon mains libres, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, siège passager réglable en hauteur, accès et démarrage mains libres, recharge Smartphone sans fil, roue de secours galette, régulateur de vitesse adaptatif et centrage dans la voie (autorisant une conduite semi-autonome avec boîte Powershift), lecture avancée des panneaux de signalisation, surveillance des angles morts, park assist avec caméra 360°, assistant au freinage d'urgence en marche arrière.

La ST-Line X, 2 000 € plus chère que la ST Line classique, offre les mêmes équipements d'agrément que la Titanium Business, en l'occurrence un pack Confort d'une valeur de 750 € qui comprend hayon mains libres, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, siège passager réglable en hauteur, accès et démarrage mains libres et recharge Smartphone sans fil. Mais elle ajoute aussi sellerie mixte suédine / vinyle noir, système audio B&O et jantes alliage 18''. En revanche, les dernières aides à la conduite citées plus haut restent en option (1 200 €).