Essai - Mercedes GLC 300 e (2023) : la première étoile

En bref

SUV premium hybride rechargeable

Autonomie électrique : 122 km

À partir de 75 651 €

Pour Mercedes, le GLC est une pépite. La marque à l’étoile a écoulé près de 2,6 millions d’exemplaires de son SUV depuis 2015. Pour cette nouvelle génération La firme allemande a donc pris soin de ne rien bouleverser. Un peu plus élancé, le nouveau venu modernise timidement les principaux éléments de style de son devancier avec toujours deux univers proposés selon la finition cochée : « Avantgarde » (non disponible avec cette motorisation) ou « AMG Line », exclusive à la version 300 e. Cette dernière profite d’un kit carrosserie sportif, de jantes de 19’’, de freins de surdimensionnés et d’une suspension pneumatique (sur l’essieu arrière) pour la coquette somme de 75 651 €, hors option.

La motorisation 300 e gagne une batterie de grosse capacité (31,2 kWh) avec tous les avantages et les inconvénients que cela implique. Du côté des avantages on note l’autonomie qui bondit à 122 km en cycle mixte. Sur un parcours essentiellement composé de routes départementales et de ville nous avons pratiquement parcouru 100 km avant d’épuiser la pile du SUV, en mode EV. Un score réel assez fidèle aux valeurs d’homologation. En mode « Hybrid », où la voiture gère elle-même les flux d’énergies, et sur un parcours similaire la consommation mixte en carburant s’est établie à 3,9 l/100 km. Pour améliorer ce score Mercedes met à disposition un système de récupération d’énergie avancé réglables via des palettes au volant. En automatique, le système adapte automatiquement l’intensité au lever de pied en fonction des conditions de circulation et de la vitesse.

Une fois l’accumulateur à plat, le SUV de Mercedes ne peut lutter contre les principes de la physique, le 2.0 essence devant se charger seul de traîner 2,3 tonnes à vide. Ainsi la consommation dépasse aisément les 10 l/100 km en moyenne, voir 15 l/100 km sur autoroute. D’où l’importance capitale de recharger régulièrement la batterie.

Et à ce petit jeu, le GLC est un bon élève sur le marché, proposant de série une puissance maximale de recharge en courant alternatif (AC) de 11 kw, ce qui permet de faire le plein en environ 3h30 si la wallbox est adaptée. Mieux, l'Allemand peut accepter des charges rapides en courant continu (DC), ce que peu d’hybrides rechargeables proposent encore à l’heure actuelle. Il peut encaisser jusqu’à 60 kW. Nous avons ainsi constaté une puissance moyenne de recharge aux alentours de 50 kW, sans réelles chutes, sur plusieurs bornes (Ionity, Engie et Total Energie) permettant ainsi de faire le plein en un peu plus de 30 minutes.

La batterie alimente un groupe motopropulseur offrant une puissance cumulée confortable de 313 ch. Malgré cette fiche technique, c’est à travers une conduite de bon père de famille que s’apprécie le GLC. Le silence de fonctionnement de l’électrique allié à la souplesse du 4 cylindres, alternant chacun leur mise en route, confère un confort de conduite exceptionnel. Est-il besoin de préciser que l’insonorisation très poussée, le moelleux des sièges et l’amortissement pneumatique (de l’essieu arrière) renforcent ce sentiment de zenitude ? Quitte à signer un chèque d’un tel montant l’on vous conseille d’opter pour le pack « technique » facturé 3 400 € amenant les roues arrière directrices et la suspension Airmatic (pneumatique sur les deux essieux). Vous apprécierez assurément, comme nous durant cet essai, de braquer court en ville et de se faufiler dans la circulation comme un SUV du gabarit inférieur. Quant à la suspension pneumatique et son correcteur d’assiette, elle arrive pratiquement à faire oublier le poids important du véhicule en courbe dans les enchaînements de virages.

Seule ombre au tableau : le freinage. La course de la pédale et sa consistance varient en fonction du niveau de charge de la batterie afin d'aporter plus ou moins de régénration. Le dosage n'est donc jamais le même et on n'obtient rarement le freinage souhaité, ce qui s’avère déstabilisant voir presque dangereux en conduite urbaine.

A bord, le SUV familial chouchoute l’ensemble des occupants. A l’avant, d’abord via une planche de bord moderne agrémentée de matériaux nobles, au milieu de laquelle trône, une grande tablette multimédia aussi efficace et intuitive qu’un iPhone dernier cri. Aux places arrière aussi, deux adultes logeront sans difficultés avec à disposition immédiate un point de recharge USB-C. En revanche, le coffre déçoit par sa faible contenance, la faute à l'encombrante batterie, qui grignote la hauteur de chargement et supprime le bac sous le plancher (remplacé par un petit logement range-câble). Mercedes annonce une contenance de 470 litres. Pour une famille, c’est juste.