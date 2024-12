756 km d'autonomie et recharges en 21 minutes, la nouvelle A6 électrique s'annonce digne de ses aïeules thermiques !  

L'Audi A6 propose seulement deux finitions, l'une classique, l'autre sportive :

La version d'appel Design est plutôt généreuse puisqu'elle offre déjà 7 airbags, accès et démarrage mains libres, jantes alliage 19’’, régulateur de vitesse adaptif, volant cuir multifonction, clim auto 3 zones, rétros électrochromes + dégivrants et rabattables électriquement à l’extérieur, sièges chauffants, hayon électrique, instrumentation numérique, système multimédia avec Bluetooth, réplication des smartphones et GPS, projecteurs et feux arrière avec anneaux lumineux à LED, assistant feux de route, caméras périmétriques de stationnement, lecture des panneaux, alerte de sortie de voie, assistant de sortie de stationnement avant, etc.

Pour 6 890 € de plus, la finition S line ajoute airbags latéraux arrière, pack extérieur S line, jantes 20", vitres arrière surteintées, sièges sports électriques (+ mémoire conducteur), sellerie tissu/similicuir, volant sport avec palettes, inserts décoratifs en alu brossé, pédalier inoxydable, pavillon en tissu noir, écran passager, projecteurs à faisceau réglable en continu Matrix avec signature lumineuse numérique, alerte de sortie de voie avec pilotage semi-automatique en cas d'urgence médicale, assistant de changement de voie et avertissement d'ouverture de porte, assistant de circulation transversale arrière, etc.

Le point techno : chercher l'efficience en soufflerie… L’aérodynamique est, bien entendu, cruciale pour l’autonomie. Audi y a toujours été attachée. Souvenez-vous la troisième génération d’Audi 100 lancée en 1983 qui, avec ses vitres affleurant les tôles, affichait un coefficient de traînée exceptionnel à l’époque, de 0,30. Aujourd'hui, l'Audi A6 e-tron atteint les meilleures valeurs de son segment, avec un Cx de 0,21 dans le meilleur des cas. Et cela grâce à environ 2 800 simulations. À elles seules, les lunettes arrière améliorent le Cx de 0,008, soit huit kilomètres d’autonomie en plus, tandis que l'entrée d'air de refroidissement sous la calandre a permis un gain de Cx de 0,012, soit environ 12 kilomètres.