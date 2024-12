756 km d'autonomie et recharges en 21 minutes, la nouvelle A6 électrique s'annonce digne de ses aïeules thermiques !  

La concurrence : encore rare…

Les marques s'étant d'abord attachées à lancer des SUV électriques plutôt que des grandes berlines profilées, les routières "zéro émission" et leurs dérivés breaks se font encore rares sur le marché. Concernant l'A6 Sportback (à partir de 78 670 € avec cette batterie), on pourra lui opposer sa compatriote Mercedes EQE, plus onéreuse alors qu'elle est moins puissante (à partir de 81 400 € avec une pile équivalente) et, bien entendu, la Tesla Model S, plus chère également (à partir de 92 990 €) mais forcément dotée de deux moteurs et quatre roues motrices. La BMW i5 est également une rivale toute trouvée, et disponible non seulement en berline mais aussi en break Touring, histoire d'aller taquiner cette Avant.

À retenir : de quoi oublier le thermique, ou presque !

Pour sûr, cette nouvelle A6 e-tron séduira les familles en quête d’un véhicule électrique performant, pratique (surtout dans cette déclinaison Avant), technologique et permettant de voyager sans trop se poser de question, du moins celles qui n’ont pas trop de limites de budget.

Caradisiac a aimé :

La consommation raisonnable

Les capacités de charge annoncées

Les performances

Le comportement routier

Les aspects pratiques

Caradisiac n'a pas aimé :

Quelques matériaux sans cachet

La direction avare en sensation

Les rétroviseurs caméras