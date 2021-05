Essai - Renault Express Van (2021) : droit au but

EN BREF Utilitaire À partir de 17 500 € HT

Pas de méprise : le Renault Express Van n’est pas une déclinaison modeste voire basique du nouveau Renault Kangoo Van. Ce n’est pas le même véhicule. Pas inutile d’insister sur ce point, tant le risque de confusion est réel, d’autant que le Kangoo précédent dans sa version utilitaire était dénommé… Kangoo Express. L’Express Van d’aujourd’hui est un nouvel utilitaire, disons un cousin du Kangoo Van. Et un descendant du Dacia Dokker Van, retiré du marché fin 2020. Comme lui, il affiche cette même philosophie de l’utilitaire pas cher qui fait le boulot ; comme lui, il est fabriqué dans l’usine de Tanger au Maroc. Il en reprend même quelques éléments, comme la coque. Mais n’allons pas plus loin dans le parallèle. L’Express Van est un Renault, un vrai insiste le constructeur. Une première preuve : il adopte le style propre aux utilitaires de la marque. Calandre verticale, capot plat, logo de grade taille et même les projecteurs en forme de C.

La particularité de cet Express tient en fait dans ses tarifs. Le premier modèle, moteur essence finition de base, est à 17 500 € HT. Le premier Diesel, 75 chevaux en finition de base également, est à 17 900 € HT. À ce prix, vous avez ce que l'on demande à une fourgonnette standard : un bon volume utile et une capacité de charge correcte, des moteurs respectables et économiques, un confort à la hauteur des critères actuels et un équipement n'oubliant rien d'essentiel. Le Renault Express Van n’est donc pas un véhicule au rabais. Bien pensé, plutôt bien fini, bien motorisé, il offre ce qu'il a, c’est-à-dire le nécessaire. Pas plus. La différence tient dans ses équipements. C’est spartiate en version de base. C’est correct en finition haute. Sans fioriture et sans pouvoir accéder à plus.

Un utilitaire comme les autres

Le Renault Express est une fourgonnette de dimensions et de capacités standards. Long de 4,39 mètres, pour une largeur de 1,77 m hors rétro, il affiche un volume utile de 3,3 m³. La porte latérale coulissante est d’une largeur de 716 mm, c’est bien et même plus que la moyenne. La largeur entre les passages de roues est de 1 170 mm. Avec la cloison pleine, de série, la longueur au plancher est de 1915 mm, c’est aussi une cote supérieure aux autres fourgonnettes. Cette longueur peut être portée à 2,36 m avec le siège passager escamoté et la cloison grillagée pivotée. Mais il s’agit là d’une option à 600 € HT quel que soit le niveau de finition. Elle apporte également un volume utile de 3,7 m³. La charge utile est de 650 kg au maximum. Elle peut atteindre 780 kg sur la version essence avec la charge utile augmentée, une option à 150 € HT.