Essai - Seat Ateca TDI 150 ch (2023) : toujours dans la course ?

EN BREF SUV compact Diesel 150 ch A partir de 39 200 €

C’est en préparant notre prochain roadtrip qui se déroulera en Espagne et que vous aurez l’occasion de découvrir dans quelques semaines, que nous avons décidé de nous repencher sur l’Ateca. Premier SUV compact de la marque ibérique, celui-ci n’a jamais réussi – du moins en France - à atteindre les scores de son cousin le Volkswagen Tiguan, ni même des références de la catégorie. Ainsi, l’an passé, l’Ateca s'est seulement écoulé à 3 000 exemplaires alors que le SUV allemand a séduit quatre fois plus de clients. Des chiffres très éloignés de ceux du vieillissant Peugeot 3008 avec ses 38 000 ventes. Beaucoup de concurrents l’ont dépassé dont notamment le Cupra Formentor, qui s’est imposé comme le best-seller du groupe espagnol.

Restylées en 2020, les lignes de l’Ateca demeurent classiques sans être désagréables pour autant. Les évolutions à l’époque avaient porté sur l’adoption d’une nouvelle calandre, une signature lumineuse inédite, des pare-chocs redessinés et un nom désormais écrit en lettres manuscrites sur le coffre.

Ce côté traditionnel se retrouve aussi dans l’habitacle avec une instrumentation numérique, qui côtoie un écran multimédia de 9,2 pouces. Dommage que celui-ci soit handicapé par de nombreux bugs. Heureusement, contrairement à d’autres modèles de la marque, celui-ci ne dirige pas tout puisque les commandes de la climatisation restent physiques.

Avec sa longueur de 4,38 m, l’Ateca propose une habitabilité intéressante, même s’il faudra composer avec un tunnel de transmission imposant, qui pénalise la place centrale arrière. Le volume de coffre offre pour sa part une capacité de chargement avec 512 litres, ce qui est plutôt bien pour la catégorie.

A la différence de plusieurs de ses rivaux, l’Ateca est toujours disponible en diesel, et pas seulement avec une seule motorisation mais avec deux puisqu’il est commercialisé avec les TDI 115 et TDI 150 ch. Deux moteurs essence sont aussi au catalogue : les TSI 110 ch et 150 ch.

Pour cet essai, nous nous sommes intéressés au TDI 150 ch, moteur que nous avons testé lors du lancement de ce modèle en 2016. Carburation populaire à cette époque, la situation est bien différente aujourd’hui où la préférence va désormais à l’essence. Dès le démarrage, pas de doute, on a bien à faire à un moteur fonctionnant au gazole en raison d’une sonorité typique mais aussi de quelques vibrations au ralenti. Une fois ces défauts mis de côté, on retrouve les caractéristiques de ce moteur, bien connu qui équipe de très nombreux modèles du groupe Volkswagen. Son couple de 360 Nm lui permet de disposer de reprises toniques et de bonnes accélérations avec par exemple un 0 à 100 km/h abattu en 9 s. De quoi être à l’aise dans la plupart des situations. L’autre bonne nouvelle concerne la consommation puisque nous avons relevé une moyenne de 6,2 l/100 km.

Pas de grosse surprise en matière de comportement. L’Ateca fait preuve d’une belle homogénéité qui lui permet de revendiquer une vraie polyvalence. Alors certes, ce n’est pas le plus dynamique de la catégorie, mais il se débrouille bien et peut même suivant les versions être pourvu d’une suspension adaptative. Attention, toutefois, de série, le SUV espagnol est doté de jantes 18 pouces. Les 19 pouces en option à 680 € sont particulièrement belles mais elles dégradent fortement le confort et malmènent sérieusement les passagers en leur faisant durement ressentir toutes les irrégularités de la route. Dommage car cela pénalise l’agrément. Pas forcément essentiel à nos yeux.