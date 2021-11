6. Mercedes Classe C All Terrain (2021) - La fiche technique

5. Mercedes Classe C All Terrain (2021) - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

4. Mercedes Classe C All Terrain (2021) - La concurrence, le bilan global, tous les tarifs

3. Mercedes Classe C All Terrain (2021) - Équipement : un niveau Avantgarde amélioré

2. Mercedes Classe C All Terrain (2021) - Sur route : à l’aise partout ou presque

1. Essai vidéo - Mercedes Classe C All Terrain : l'A4 Allroad en ligne de mire

EN BREF Berline familiale Version baroudeuse de la Classe C À partir de 55 550 €

Même si les SUV sont à la mode en ce moment, il existe une autre possibilité pour ceux qui souhaitent acquérir un modèle surélevé : les breaks baroudeurs. Une catégorie dans laquelle figure depuis de nombreuses années Audi avec les différentes générations d’Allroad, Volvo avec ses Cross-Country mais aussi dans une moindre mesure Subaru avec son Outback. Mercedes ne s’y est intéressé que très tardivement puisqu’il a fallu attendre 2017 pour voir arriver la Classe E All Terrain, premier modèle du genre à être frappé de l’étoile.

dailymotion Essai vidéo - Mercedes Classe C All Terrain : l'A4 Allroad en ligne de mire

Aucune originalité sur le plan du style avec cette Classe C All Terrain qui reprend les codes de la catégorie. Elle reçoit un kit carrosserie comprenant des protections de carrosserie, des boucliers avant et arrière spécifiques qui intègrent des skis ainsi que des jantes particulières. Cela s’accompagne bien évidemment d’une garde au sol augmentée de 4 cm. Les quelques évolutions esthétiques ont de légères répercussions sur les dimensions de cette Classe C qui gagne 4 mm en longueur, 2 cm en largeur et 4 cm en hauteur.

Dans l’habitacle, sans surprise, on retrouve la planche de bord de la dernière Classe C. Celle-ci impressionne avec sa présentation très moderne qui fait la part belle au numérique que ce soit pour l’instrumentation de 12,3 pouces ne disposant pas de casquette mais surtout pour l’écran multimédia de 11,9 pouces soit une diagonale de plus de 30 cm.

L’ergonomie est plutôt bonne, même si un temps d’adaptation est nécessaire. Il faut signaler que l’instrumentation totalement paramétrable hérite d’un mode spécifique dénommé « Off Road » bénéficiant d’un affichage exclusif, repris au niveau du large affichage tête haute couleur.

Les aspects pratiques demeurent pour leur part inchangés avec une habitabilité arrière généreuse et un volume de coffre un peu décevant avec une contenance de seulement 490 litres.