Et si l'avenir de l'automobile passait par l'hybride ?

Avec la mise en place de l'interdiction de la vente des véhicules électriques en 2035, on aurait pu penser que le marché de l'électrique allait toujours croître. Pourtant depuis quelques mois, cette tendance s'inverse car on constate un tassement des ventes de voitures électriques dans la plupart des marchés que ce soit en Europe ou aux États-Unis. On commence même à parler de palier difficile à passer et certains experts s'interrogent même sur la pérennité de l'électrique suite à l'arrêt des subventions gouvernementales.

Si certains constructeurs comme Toyota mise depuis des années sur l'hybridation de ses véhicules, certaines firmes ou groupes ont décidé de changer de politique en ne misant plus uniquement sur l'électrique. Ainsi, les marques de Stellantis proposent de plus en plus des versions hybrides, micro-hybrideés ou hybride rechargeable de leurs modèles et ces dernières rencontrent un très beau succès aux États-Unis et en particulier la Jeep Wrangler 4xe qui cartonne. Même tendance chez Renault avec le moteur hybrid 200 ch présent sur de très nombreux modèles et c'est aussi désormais le cas pour Ford et Hyundai.

Ainsi, le groupe américain a annoncé abandonner son SUV électrique à trois rangées pour développer des versions hybrides d'autres modèles. Même son de cloche chez le groupe coréen, qui va doubler le nombre de ses modèles en double motorisation essence et électrique, de 7 à 14 véhicules au travers de ses deux marques (Kia et Hyundai). Ce sursaut d'intérêt pour l'hybride arrange tout le monde. Moins onéreuse à l'achat pour le client, elle l'est aussi à la conception pour les constructeurs. Ce type de motorisation est bien plus intéressant financièrement pour eux que les voitures 100 % électriques. Hyundai a d'ailleurs précisé que la rentabilité de ses modèles hybrides est similaire à celle des voitures à essence.

Attention, toutefois, ce changement de posture ne signifie pas que les constructeurs vont arrêter l'électrique mais simplement qu'ils ne vont plus mettre tous leurs œufs dans le même panier.