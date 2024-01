Ford ne mise plus autant sur les voitures électriques

Comme beaucoup d’autres constructeurs, Ford communiquait à fond depuis quelques années sur son électrification. Après le Mustang Mach-E, la marque à l’ovale a récemment dévoilé l’Explorer dont la technologie est reprise du Volkswagen ID.4. Il y a quelques mois, Ford montrait aussi une image annonçant l’arrivée de quatre utilitaires électriques et deux autres nouveaux crossovers électriques, dont un Puma et un modèle « sportif » qui pourrait être appelé « Capri ».

Mais les plans ne se passent pas exactement comme prévu pour les nouvelles voitures électriques de Ford. Le Mustang Mach-E lancé en 2020 n’atteint pas du tout les ventes espérées que ce soir aux Etats-Unis ou en Europe. Le pick-up F-150 Lightning, fièrement mis en avant depuis 2021, peine finalement à convaincre la clientèle en nombre. Voilà pourquoi Ford a récemment décidé de réduire de 12 milliards de dollars ses investissements dans le développement de la technologie électrique, estimant que le marché n’est pas encore prêt pour le basculement imaginé. Aux Etats-Unis, les ventes de voitures électriques neuves devraient d’ailleurs presque stagner en 2024 d’après les prévisions rapportées par les journalistes de Bloomberg alors qu’elles devaient exploser.

Capri, c’est fini ?

Outre une réduction significative de la production du F-150 Lightning et du Mustang Mach-E et une limitation des capacités de production de l’usine de batteries de Ford dans le Michigan, ces décisions pourraient avoir un impact sur le développement de la gamme de modèles électriques en Europe. Alors que l’Explorer dévoilé l’année dernière doit être lancé à l’été 2024, Ford prépare actuellement un dérivé « façon coupé » de cet Explorer (celui qui pourrait s’appeler Capri) en plus du petit Puma électrique. Il n’est plus certain qu’ils arrivent tous les deux avant la fin de l’année.