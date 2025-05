Hyundai Elexio, une Coréenne conçue exclusivement pour les Chinois

Le marché automobile chinois est devenu tellement gros et important que les constructeurs étrangers conçoivent désormais des véhicules exclusivement pour les goûts de la clientèle locale.

Alors que les marques premium allemandes offrent depuis longtemps des variantes rallongées de leurs modèles européens pour plaire davantage aux clients de l’Empire du milieu, elles commercialisent depuis peu des véhicules entièrement développés pour eux avec l’aide des marques chinoises : l’AUDI E5 Sportback, par exemple, ou les trois modèles que vient de présenter la marque Volkswagen au salon de Shanghai 2025.

Un SUV électrique Hyundai pour la clientèle chinoise

Hyundai reprend à son compte cette stratégie en dévoiler l’Elexio, un SUV familial entièrement électrique dont le design répond spécifiquement aux attentes des automobilistes chinois.

Son style extérieur n’a vraiment rien à voir avec celui des Ioniq 5 ou Ioniq 9, avec une face avant dotée de deux grosses optiques et d’un bouclier assez ouvert. On ignore pour l’instant ses dimensions exactes et les caractéristiques de son groupe motopropulseur.

Construit par Beijing-Hyundai

L’Elexio sera construit par Beijing-Hyundai, une joint-venture montée par Hyundai et le groupe BAIC. Rappelons qu’en Chine, il faut absolument fabriquer les voitures sur place pour avoir accès à une fiscalité préférentielle et garder de la compétitivité par rapport aux autres marques. C’est d’ailleurs de cette façon que l’industrie automobile chinoise a pu apprendre des constructeurs étrangers et arriver à son niveau actuel.