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Il se prépare une tentative de record sur le Nürburgring pour la très exclusive hypercar américaine, la Czinger 21C de 1 250 ch.

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

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SCOOP – Czinger, ça ne vous dit rien ? Quoi de plus normal, puisque la marque californienne Czinger Vehicles, produit ce bolide de 1 250 ch à 80 exemplaires seulement. Autant dire qu’il sera difficile de la croiser sur nos routes.

Il se prépare une tentative de record sur le Nürburgring pour la très exclusive hypercar américaine, la Czinger 21C de 1 250 ch.

La Czinger 21C est une hypercar qui dispose d’un très bon rapport poids/puissance puisqu’il est de 1 kg/ch. Cette auto adopte un moteur V8 biturbo 2.9 de 950 ch, placé en position centrale arrière. Ce V8 Czinger à vilebrequin plat est associé à deux électromoteurs de 204 ch chacun, ils entraînent les roues avant. La puissance cumulée est de 1 250 ch.

Quant au poids à vide de cette auto exclusive, il est de 1 250 kg pour la version route, la version piste étant plus légère de 32 kg. Si nous vous parlons de cette Czinger 21C aujourd’hui c’est que nos chasseurs de scoop l’ont découvert sur le célèbre circuit du Nürburgring en train d’effectuer des essais à haute vitesse.

La Czinger 21C s’attaque à la redoutable piste de la Nordschleife dans le Massif de l’Eifel. La marque Czinger Vehicles est sur place, afin de préparer cette auto pour qu’elle réalise un temps canon sur cette piste mythique.
La Czinger 21C s’attaque à la redoutable piste de la Nordschleife dans le Massif de l’Eifel. La marque Czinger Vehicles est sur place, afin de préparer cette auto pour qu’elle réalise un temps canon sur cette piste mythique.

Battre dans un premier temps la Ford Mustang GTD Competition

Pas question de camouflage pour cette auto qui dévale le circuit du Massif de l’Eifel. En effet, la marque américaine veut détrôner la Ford Mustang GTD Competition qui est la voiture américaine la plus rapide sur le Nürburgring avec un temps au tour, de 6 minutes 40 secondes 835. Mais il se murmure également que cette Czinger 21C voudrait viser, ni plus ni moins que le record de la piste détenu par la Mercedes-AMG One, avec un temps de 6 minutes 29 secondes 090. Il s’agit d’un temps de référence réalisé par le pilote Maro Engel le 2 octobre 2024 sur les 20 832 m de la Nordschleife. Ce passage sur la Nordschleife n’est pas encore destiné à finaliser les réglages. Il s’agit plutôt d’essais préliminaires en vue de la tentative de record qui est prévue pour plus tard.

Il se murmure que la marque américaine qui produit cette Czinger 21C à un très petit nombre d’exemplaires envisagerait de battre le record détenu par Mercedes-AMG One, une autre hypercar à motorisation hybride de 1 063 ch.
Il se murmure que la marque américaine qui produit cette Czinger 21C à un très petit nombre d’exemplaires envisagerait de battre le record détenu par Mercedes-AMG One, une autre hypercar à motorisation hybride de 1 063 ch.

Impression 3D pour la plupart des pièces

Produite à Los Angeles en Californie, la Czinger 21C (pour 21 st Century) est une auto pas comme les autres. La plupart des pièces qui la composent sont fabriquées en grande partie grâce à de l’impression 3D. Cette auto qui a été présentée en 2020 à Londres est la première auto produite par la très récente marque Czinger Vehicles créée par Kevin Czinger. La Czinger 21C est une sportive et elle peut atteindre les 452 km/h en pointe, tandis que le 0 à 100 km/h est effectué en 1,9 seconde. Et il ne lui faut que 15 secondes pour atteindre les 300 km/h ! Quant à son tarif, il est de deux millions de dollars !

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