Il se prépare une tentative de record sur le Nürburgring pour la très exclusive hypercar américaine, la Czinger 21C de 1 250 ch.

La Czinger 21C est une hypercar qui dispose d’un très bon rapport poids/puissance puisqu’il est de 1 kg/ch. Cette auto adopte un moteur V8 biturbo 2.9 de 950 ch, placé en position centrale arrière. Ce V8 Czinger à vilebrequin plat est associé à deux électromoteurs de 204 ch chacun, ils entraînent les roues avant. La puissance cumulée est de 1 250 ch.

Quant au poids à vide de cette auto exclusive, il est de 1 250 kg pour la version route, la version piste étant plus légère de 32 kg. Si nous vous parlons de cette Czinger 21C aujourd’hui c’est que nos chasseurs de scoop l’ont découvert sur le célèbre circuit du Nürburgring en train d’effectuer des essais à haute vitesse.

Battre dans un premier temps la Ford Mustang GTD Competition

Pas question de camouflage pour cette auto qui dévale le circuit du Massif de l’Eifel. En effet, la marque américaine veut détrôner la Ford Mustang GTD Competition qui est la voiture américaine la plus rapide sur le Nürburgring avec un temps au tour, de 6 minutes 40 secondes 835. Mais il se murmure également que cette Czinger 21C voudrait viser, ni plus ni moins que le record de la piste détenu par la Mercedes-AMG One, avec un temps de 6 minutes 29 secondes 090. Il s’agit d’un temps de référence réalisé par le pilote Maro Engel le 2 octobre 2024 sur les 20 832 m de la Nordschleife. Ce passage sur la Nordschleife n’est pas encore destiné à finaliser les réglages. Il s’agit plutôt d’essais préliminaires en vue de la tentative de record qui est prévue pour plus tard.

Impression 3D pour la plupart des pièces

Produite à Los Angeles en Californie, la Czinger 21C (pour 21 st Century) est une auto pas comme les autres. La plupart des pièces qui la composent sont fabriquées en grande partie grâce à de l’impression 3D. Cette auto qui a été présentée en 2020 à Londres est la première auto produite par la très récente marque Czinger Vehicles créée par Kevin Czinger. La Czinger 21C est une sportive et elle peut atteindre les 452 km/h en pointe, tandis que le 0 à 100 km/h est effectué en 1,9 seconde. Et il ne lui faut que 15 secondes pour atteindre les 300 km/h ! Quant à son tarif, il est de deux millions de dollars !