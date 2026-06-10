La nouvelle supercar des Anneaux, l’Audi Nuvolari, participe à des essais privés sur le circuit mythique du Nürburgring.

Cette nouvelle supercar Audi se nomme Nuvolari, elle reprend le nom de Tazio Nuvolari (1892-1953), surnommé le « Mantouan volant » car originaire de la région de Mantoue en Italie et connu pour ses prouesses sur la piste que ce soit à moto ou derrière le volant d’automobiles surpuissantes. Il est également connu pour avoir piloté les célèbres « flèches d’argent » de la marque Auto Union en 1938 et 1939.

Rappelons que la marque Auto Union est née de la fusion de quatre marques allemandes, dont Audi. Elle sera renommée Audi AG en 1985, seize années après une ultime fusion avec NSU Motorenwerke AG. C’est donc tout naturellement qu’Audi a nommé sa supercar Nuvolari, à l’image de Bugatti dont les autos reprennent la plupart du temps le nom d’un des anciens pilotes de la marque de Molsheim : Chiron, Veyron et Divo.

Une base de Lamborghini Temerario

L’Audi Nuvolari pourrait rappeler à certains le nom d’un concept-car de 2003 qui se nommait Audi Nuvolari Quattro, mais rien à voir avec l’Audi Nuvolari de 2026 puisque le concept-car affichait un profil de berline coupé (le concept était équipé d’un V10 de 5.0 de 596 ch). Pour sa nouvelle Audi Nuvolari qui se déplace à haute vitesse sur le circuit du Nürburgring, la marque d’Ingolstadt n’est pas allée très loin pour doter son auto d’une plateforme et d’une motorisation performantes. En effet, elle s’est tournée vers Lamborghini, autre marque du groupe Volkswagen, qui lui a fourni les éléments de sa Lamborghini Temerario. Audi s’était déjà rapprochée de la marque de Sant’Agata Bolognese pour ses Audi R8 qui partageaient bon nombre de pièces avec la Gallardo puis avec l’Huracán.

Une puissance de 1 001 ch pour la Nuvolari !

Le résultat de la greffe de la Lamborghini Temerario permet à l’Audi Nuvolari de disposer d’un châssis affûté et d’une motorisation hybride suralimentée avec un V8 4.0 biturbo en position centrale qui affiche 800 ch et 730 Nm de couple. Ce moteur thermique est associé à trois moteurs électriques à flux axial développant 150 ch chacun (il y a deux à l’avant et un qui est logé à l’entrée de la boîte auto). La puissance cumulée est de 1 001 ch soit 81 ch de plus que la Temerario. L’Audi Nuvolari bénéficie également d’un système électrique plus performant grâce à l’utilisation d’une batterie de 7,3 kWh de capacité brute contre 3,8 kWh pour celle de la Temerario. Les performances sont donc meilleures avec la Nuvolari puisque l’Audi effectue un 0 à 100 km/h en 2,6 secondes soit 0,1 seconde de mieux, tandis que le 0 à 200 km/h s’effectue en 6,8 secondes (contre 7,3 secondes) et elle atteint les 350 km/h en pointe soit 7 km/h de plus que la Temerario limitée à 343 km/h.

Un style inspiré du Concept C avec un zeste de F1

Quant au style de cette auto, il s’inspire de ce que proposait le Concept C de 2025, avec des surfaces lisses, des lignes tendues, un aspect monolithique. Audi indique aussi qu’elle s’est inspirée de la Formule 1 pour avoir une auto la plus aérodynamique possible avec des systèmes aérodynamiques adaptatifs (dont un aileron qui se déploie à l’arrière) qui optimisent l’appui, la traînée et l’équilibre. À bord, Audi joue la carte de la « simplicité » avec un design épuré au maximum. Le tarif de cette auto est pour le moment tenu secret et Audi indique que des informations complémentaires sur la prévente officielle seront communiquées au quatrième trimestre 2026. Le tarif devrait être proche des 600 000 €, les premières livraisons de l’Audi Nuvolari (production limitée à 499 unités) sont prévues au premier semestre 2027. Enfin, une Audi Nuvolari Spyder serait à l’étude, elle disposerait d’un toit escamotable, copié sur celui de la Temerario Spyder aperçue au Nürburgring.