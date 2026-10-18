« J'aime les SUV... mais quand on voit un monospace comme ça, j'aimerais bien l'avoir dans le garage. », le Renault e-Space concept fait l'unanimité

Alors que le SUV sont encore majoritaires sur le marché, les monospaces sont-ils en train de revenir à la mode. On peut se poser la question devant l'attrait suscité par le concept de Renault qui attire et séduire les visiteurs

Ainsi, la plupart des personnes apprécie les lignes futuristes et épurées, la couleur rouge éclatante, ainsi que la générosité de son espace intérieur. L'autre point fort est le côté néo-rétro puisqu'il rappelle à beaucoup de visiteurs et même aux plus jeunes les générations précédentes d'Espace et en particulier les Espace 1 et 2 à l'image de ce jeune homme qui nous déclarait : "Ça me rappele la pub de l'Espace 1 dans les années 90 avec ce orange, avec les sièges tournants... Ça c'est un peu du néo-rétro comme Renault a l'habitude de faire, donc on aime !". Un avis partagé pour un autre visteur : "J'ai connu quand j'étais plus petit l'ancien Espace 2. Le voir comme ça, je le trouve magnifique".

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Cet engouement est - tel que certains se demandent même si ce n'est pas la fin des SUV et le retour des monospaces : "j'aime les SUV... mais quand on voit un monospace comme ça, j'aimerais bien l'avoir dans le garage.

Pas de doute, ce concept est un vrai succès populaire. Va-t-il devenir une réalité? Pour cela, il va falloir attendre la réponse officielle de Renault