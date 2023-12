L'actu de la semaine en photo - Le premium japonais se renouvelle et le chinois généraliste avance

Dans ce nouveau rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, celles qui le sont moins mais qui par leur pertinence ont leur place ici : c'est le menu hebdomadaire destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

Lexus : de la réduction et de la simplicité

Nouveau moteur, nouveau design et nouveau format. Olivier Pagès a pu le constater cette semaine : le nouveau Lexus LBX change la donne avec ce SUV urbain (un format inédit pour lui), un design beaucoup moins agressif que précédemment et un nouveau moteur. En plus, il est absolument impossible de reconnaître, sous sa robe, son cousin Toyota Yaris Cross avec qui il partage une base similaire. Il serait donc possible, tout en utilisant des plateformes communes et un maximum d'éléments identiques, de créer des voitures très différentes ? Le groupe Volkswagen et Stellantis, plus adeptes de la photocopieuse d'une marque à l'autre n'en reviennent pas.

Retrouvez l'essai complet du Lexus LBX

Byd enfonce le clou

Comment déjouer les plans protectionnistes du nouveau bonus écologique français et imposer encore un peu plus sa présence européenne ? À cette question Byd a répondu à coups de millions d'euros en investissant dans une usine flambant neuve dans le pays le moins europhile de l'Union : la Hongrie. Il sera donc impossible d'ici quelques années, lorsque les modèles du chinois fabriqués sur le vieux continent seront sur le marché, de ne pas les inclure dans les autos éligibles au fameux bonus. Et si aujourd'hui Byd cartonne moins que son concurrent MG et les marques occidentales, la question n'est pas de savoir s'il sera à un moment plus populaire que ces constructeurs, mais simplement de savoir quand est-ce que ce moment arrivera.

Retrouvez toutes les informations sur la nouvelle implantation de Byd

Renault, le dernier des Mohicans sur les Champs ?

Tous les constructeurs ont fui la "plus belle avenue du monde" sauf lui. Renault s'acharne et le losange est bien décidé à conserver sa vitrine sur les Champs-Élysées contre vents et marées. Le Pub devenu Atelier se refait une santé pour se réinventer "Défilé", ou "Rewalk" en anglais, comme Serge Bellu s'en est allé le constater. Pourquoi une telle constance sur le goudron élyséen surtout fréquenté par des touristes américains et chinois qui ne pourront pas s'offrir des Renault chez eux ? L'échéance des JO 2024 et son flot de visiteurs venus d'autres pays ne doit pas être étranger à ce dépoussiérage. Renault espère bien les convaincre que la Renaulution est en marche.

Visitez le futur Défilé en détail

Lancia Ypsilon et son détail premium

Nous nous étions étonnés, à juste titre, du peu de différences de la nouvelle Lancia Ypsilon avec ses copines du groupe Stellantis Peugeot 208 et surtout Opel Corsa. Est-ce pour conjurer ces premières critiques ou pour teaser, comme on dit, et faire comme toutes les autres marques, que l'Italien commence à détailler façon puzzle, ce qu'il reste à dévoiler de son nouveau modèle premium ? Toujours est-il que cette semaine, Lancia a évoqué ce curieux disque qui devrait prendre place au bas de la console de sa citadine. l'engin, baptisé Sala, serait, en gros, une sorte d'Alexa, cette techno d'Amazon qui permet de formuler, par le truchement de la voix, un tas de demandes. En y ajoutant, pour l'Ypsilon, des spécificités comme le guidage GPS ou le réglage de la clim. On ne sait pas si le disque sera intégré dans une console déjà vue sur les autres petits modèles Stellantis ou si elle aura droit à un écrin bien à elle. Un disque peut-il faire la différence entre un modèle premium et une auto généraliste ? Réponse dans quelques mois, lorsque l'Ypsilon n'aura plus rien à cacher.

Retrouvez les détails de Sala, ou du moins ce que l'on en sait.