L'audacieuse BMW M2 "Performance Parts"

BMW vient de lever le voile sur sa M2 de nouvelle génération, véritable M4 Coupé en réduction. Le coupé ultra-sportif compact de la marque à l'hélice a surpris tout le monde avec son design, très différent dans le détail de celui des récents modèles de la gamme. Il affiche comme il se doit une silhouette musclée avec des ailes élargies, mais il arbore surtout une face avant aux détails carrés un peu déroutants.

Cette M2 ne manque déjà pas d'air dans sa version normale, surtout qu'elle développe 460 chevaux via son six cylindres en ligne turbo de 3,0 litres (soit 39 de plus que le 4 cylindres 2,0 litres d'une Mercedes-AMG A45 S et 60 de plus que le 5 cylindres 2,5 litres de l'Audi RS 3). Mais comme pour la M4, BMW va commercialiser un kit de « Performance Parts » comprenant des pièces de carrosserie bien plus radicales encore.

Gros aileron fixe et sorties d'échappement monstrueuses

Comme pour vous le voir dans les images, la M2 équipée de ces éléments semble directement échappée de l'atelier d'un tuner. Elle reçoit des boucliers encore plus agressifs, des jantes spécifiques, de nombreux déflecteurs aérodynamiques et un gros aileron fixe. Cerise sur le gâteau, les grosses quadruples sorties d'échappement feraient passer une Honda Civic Type R pour une paisible familiale de location. Pour l'instant, on ne connaît pas le prix de ces éléments spectaculaires.