L'étrange stratégie de Tesla sur ses gros modèles S et X

La gamme de Tesla comprend toujours quatre modèles en France : la berline Model 3, le SUV Model Y, la grande routière Model S et le gros SUV Model X. Alors que le prix des deux premiers concernés est plutôt à la baisse depuis quelque temps (même si on attend de connaître celui des versions de base du Model Y restylé), le tarif des deux gros véhicules de Tesla vient d’augmenter dans des proportions vertigineuses.

De 92 990€, le prix de base de la Tesla Model S passe en effet à 109 990€ en version Transmission intégrale, soit une hausse impressionnante de 17 000€ (et de 12 000€ pour la Model S Plaid désormais affichée à 119 990€) ! Le Model X Transmission intégrale, lui, demande 114 990€ au minimum soit 15 000€ de plus qu’il y a quelques jours. Sa version sportive Plaid s’affiche à 124 990€ et prend aussi 10 000€. Cette augmentation contraste avec la grosse baisse appliquée en 2023 sur les mêmes véhicules, dont le prix avait alors chuté de 13 500€.

Une toute petite contrepartie

Sur le site de Tesla France, il est précisé que les clients de ces Model S et X à prix fort auront droit à un accès gratuit à tous les Superchargeurs du réseau Tesla jusqu’à la revente de leur voiture, mais aussi au service Connection Premium (facturé normalement 9,99€) permettant d’obtenir une connexion cellulaire en plus du Wi-Fi avec son véhicule.

Compte tenu de l’augmentation tarifaire, cet accès gratuit aux Superchargeurs ne sera vraiment rentable que pour les très, très gros rouleurs utilisant exclusivement ces réseaux pour recharger leur Tesla.