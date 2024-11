L'ID.Buzz en version vanlife existe, mais pas chez Volkswagen

Le plus craquant des utilitaires, du moins dans sa ligne, devait tôt ou tard séduire un aménageur. C’est chose faite, mais il ne tient pas boutique dans les deux pays adeptes de la vanlife, l’Allemagne et la France. Il se niche aux Pays Bas et vient de transformer le Volkswagen ID.Buzz en van.

Ventje, c’est son nom, transforme des Combi VW depuis des années, et il était logique qu’il s’attaque un jour ou l’autre à la version électrique du mythe pour le baptiser, tout aussi logiquement, eVventge. La base est connue, c’est la version de 204 ch de la camionnette allemande avec sa batterie de 77 kWh.

50 km d'autonomie en moins par rapport à la version standard

Sauf que si la version de base revendique 419 km d’autonomie, le Combi aménagé propose 50 km de moins. La faute à un suprlus de poids conséquent, la bête d’origine en revendiquant déjà 2,2 tonnes. Pas de quoi voyager au long cours, sauf à s’arrêter souvent pour recharger (30 mn pour récupérer 80%). L’occasion d’examiner l’arrière de l’affaire puisque l’avant ne change pas. Ventge propose une drôle d’architecture intérieure, avec la possibilité d’opter pour deux banquettes qui se font face, avec une (petite) table au milieu. Même il est aussi possible de choisir une configuration en L.

Des dispositions pratiques pour dîner en famille, beaucoup moins pour dormir. Car une fois le lit du bas déplié, de 140 x 200 tout de même, il prend toute la place dans l’habitacle. Si c’est pratique pour préparer son petit-déjeuner au lit, puisqu’il touche la dînette composée d’un réchaud et d’un évier, ça l’est beaucoup moins pour grimper à l’étage et rejoindre le second lit, niché dans le toit relevable.

Cette cuisine se situe à l’arrière de l’engin de 4,70 m, ce qui est plutôt une bonne idée, puisque cette configuration permet de faire la popote de l’extérieur, protégé par le hayon en cas d’intempéries. Mais quelle mouche électrique a bien pu piquer l’aménageur ? Car en lieu et place du traditionnel réchaud à gaz, il a installé à bord de son Combi deux plaques à induction. Pas de souci lorsque l’on s’arrête dans un camping, et que l’on se branche sur une prise 230 v, en revanche, en pleine nature, le cuisinier risque de tirer inutilement sur la batterie.

Neuf mois de délai de livraison

L’eVentge propose également une table et des chaises d’extérieur en bois (so chic) et un bloc WC chimique qu’il faudra sortir dans l’habitacle en cas de besoin. Les convives sont, dans ce cas, priés d’aller faire un tour, puisque rien n’est prévu pour le cacher.

L’engin est disponible dans les ateliers hollandais et il coûte 95 000 euros, soit 35 000 euros de plus que le modèle non aménagé. En plus de ce supplément, il faut patienter 9 mois pour prendre le volant du premier van IdBuzz.