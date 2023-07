La citadine que Fiat n'a finalement pas osé commercialiser

Fiat vient de lever le voile sur un nouveau petit crossover à vocation urbaine, le 600 d’abord lancé dans une version 100% électrique (avant l’arrivée d’une déclinaison thermique l’année prochaine). Cousin des Jeep Avenger et autres peugeot 2008, l’enfin va permettre à Fiat d’étoffer son offre sur les petits véhicules à côté du vieillissant 500X et au-dessus des 500 et 500 électriques.

Fiat ne dispose plus d’une véritable citadine depuis la disparition définitive de la Punto en 2018, qui avait connu une carrière à rallonge (sa troisième génération était apparue en 2005). Et si cette Punto de troisième génération (d’abord appelée « Grande Punto ») a duré aussi longtemps, c’est parce qu’elle a finalement dû combler l’absence d’une autre citadine qui devait la relayer au milieu de la dernière décennie. C’est Fiat qui a fait cette révélation en marge de la présentation de la nouvelle 600 électrique, dévoilant un vieux dessin de ce qui devait être la nouvelle citadine de la marque il y a une petite dizaine d’années.

Un style très inspiré de la 500

Très ressemblante à la citadine 500 apparue en 2007 (et au 500X lancé en 2014), cette petite Fiat aurait peut-être cartonné en Europe sous cette forme. Mais elle a finalement été annulée avant d’arriver en production, les dirigeants de Fiat ayant estimé qu’elle aurait coûté trop cher à fabriquer. Ils ont alors préféré continuer de vendre la Punto de troisième génération, considérant que le segment des citadines était de toute façon devenu trop concurrentiel et plus assez rentable.