La Dacia Spring se fait remarquer pendant que Ford et Fiat mettent le cap sur le passé

Ford n'en a pas fini avec la Capri

L'acheteur de voitures neuves flirtant avec la soixantaine, autant lui rappeler sa petite enfance. C'est très certainement la réflexion que les dirigeants de Ford Europe se sont faite au moment de choisir le nom de leur SUV coupé électrique basé sur l'Explorer, lui-même cousin des Volkswagen à watts utilisant la plateforme MEB. Alors va pour Capri, le coupé léger des années 70 et 80. Qu'est ce que le crossover peut-il bien avoir de similaire avec son ancêtre ? Rien. On a beau se convaincre que la découpe de la lunette arrière est similaire, on peine à retrouver un esprit évaporé depuis 50 ans et l'on pense plutôt à une Polestar 2. Reste une auto qui peut emporter l'adhésion, ne serait-ce qu'en raison de son intérieur, repris de l'Explorer et qui, esthétiquement comme pratiquement, est convaincant.

retrouvez tous les détails du nouveau Ford Capri.

Une Dacia Spring restylée en mieux, sauf que ...

Elle a tout pour plaire : un style amélioré, des équipements complétés et des tarifs qui n'ont pas décidé de s'augmenter. Rien ne saurait donc résister au carton de la Dacia Spring restylé sur notre marché. Sauf ses origines chinoises. Car la voilà doublement plombée. Par le malus d'abord : les 4 000 euros de ristourne ne sont pas pour elle. Et en plus, ses origines lui valent une taxe douanière supplémentaire à l'entrée de l'Union. Pour en profiter, avant que la hausse liée à la décision européenne n'intervienne, c'est simple : il faut se précipiter chez un concessionnaire pour s'en offrir une avant que le couperet douanier ne tombe définitivement, au mois de novembre prochain.

Retrouvez l'essai complet de la Dacia Spring restylée.

Dans la famille Panda, je demande la Grande

Fiat nous rejouerait le coup de la 500 qu'on n'en saurait pas autrement étonné. Après la Panda classique et l'une de ses versions Pandina, l'Italien a présenté cette semaine la Grande Panda, l'électrique de Turin qui n'est autre que la version transalpine de la Citroën e-C3, dont elle reprend exactement les mêmes éléments techniques. mais ce n'est pas tout : le dessin de Giugiaro, qui date de 1980, n'en finit pas d'être décliné et un SUV Giga Panda est annoncé. Qu'il s'appelle ainsi ou Multipla, Fiat continue de revisiter son passé et ses classiques. À défaut de nouvelles idées pour l'avenir ?

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Retrouvez en détail la nouvelle Grande Panda.

Au championnat de la fiabilité, les Japonais et Coréens sont toujours gagnants

Ce n'est pas seulement une légende. Selon l'étude du Consumer Reports, l'équivalent américain de l'UFC Que Choisir, les autos japonaises et coréennes sont toujours en tête au rayon fiabilité. L'enquête s'est basée sur les trois premières années de vie d'une auto. Et il n'y a pas photo : les modèles Honda, Toyota, Lexus, Mazda et Hyundai occupent à elles seules 16 places sur 36. Évidemment, les Françaises ne sont pas présentes dans ce classement amérciano-américain. On se rassure comme on peut.

Retrouvez l'intégralité de l'étude du Consumer Reports