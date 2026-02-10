Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Peugeot E-308 (3e Generation)

Essai

La Peugeot E-308 restylée est-elle devenue une bonne voiture électrique grâce son aéro et sa batterie revus ?

Dans Nouveautés / Autos écolo

Alan Froli

5. La fiche technique

 

Les chiffres clés

Peugeot E-308 (3e Generation) III (2) ELECTRIQUE 55 KWH 156 GT EXCLUSIVE
Généralités  
Finition GT EXCLUSIVE
Date de commercialisation 15/09/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,36 m
Largeur sans rétros 1,85 m
Hauteur 1,45 m
Empattement 2,67 m
Volume de coffre mini 361 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 749 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 4 CV
Couple 270 Nm
Puissance moteur 156 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 443 km
Capacité batterie 55 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 170 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 9.3 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
