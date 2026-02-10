Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Peugeot E-308 (3e Generation)

Essai

La Peugeot E-308 restylée est-elle devenue une bonne voiture électrique grâce son aéro et sa batterie revus ?

Dans Nouveautés / Autos écolo

Alan Froli

16  

4. Difficile de donner une bonne note à l’onéreuse Peugeot E-308 faute de polyvalence…

 

La Peugeot E-308 restylée est-elle devenue une bonne voiture électrique grâce son aéro et sa batterie revus ?

La Peugeot E-308 (156 ch, à partir de 42 600 €) est évaluée dans la catégorie des berlines compactes électriques d’environ 180 ch et batterie de 60 kWh, qui comprend notamment :

Citroën ë-C4 autonomie étendue (156 ch, à partir de 35 950 €)

Kia EV4 (204 ch, à partir de 38 290 €)

Renault Mégane E-Tech (220 ch, à partir de 39 380 €)

Volkswagen ID3 Pro (204 ch, à partir de 39 990 €)

Peugeot E-308 55 KWH 156 GT EXCLUSIVE
Budget
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
 
Pratique
  • 5.42
  • 5.42
  • 5.42
  • 5.42
  • 5.42
 
Rapport prix/équipements
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Sur la route
  • 6.86
  • 6.86
  • 6.86
  • 6.86
  • 6.86
 
Sécurité
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Autonomie
  • 5.67
  • 5.67
  • 5.67
  • 5.67
  • 5.67
 
Note globale : 12,4 /20
Explication des critères de notation
