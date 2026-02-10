La Peugeot E-308 (156 ch, à partir de 42 600 €) est évaluée dans la catégorie des berlines compactes électriques d’environ 180 ch et batterie de 60 kWh, qui comprend notamment :

Citroën ë-C4 autonomie étendue (156 ch, à partir de 35 950 €)

Kia EV4 (204 ch, à partir de 38 290 €)

Renault Mégane E-Tech (220 ch, à partir de 39 380 €)

Volkswagen ID3 Pro (204 ch, à partir de 39 990 €)