La Peugeot E-308 restylée est-elle devenue une bonne voiture électrique grâce son aéro et sa batterie revus ?
4. Difficile de donner une bonne note à l’onéreuse Peugeot E-308 faute de polyvalence…
La Peugeot E-308 (156 ch, à partir de 42 600 €) est évaluée dans la catégorie des berlines compactes électriques d’environ 180 ch et batterie de 60 kWh, qui comprend notamment :
Citroën ë-C4 autonomie étendue (156 ch, à partir de 35 950 €)
Kia EV4 (204 ch, à partir de 38 290 €)
Renault Mégane E-Tech (220 ch, à partir de 39 380 €)
Volkswagen ID3 Pro (204 ch, à partir de 39 990 €)
|Peugeot E-308 55 KWH 156 GT EXCLUSIVE
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|12,4 /20
Photos (11)
Sommaire
